Net als Daniel Ricciardo heeft Alexander Albon een tijd zonder een F1-zitje gezeten. De Thaise coureur werd na 2020 door Red Bull uit het zitje gehaald, om vorig seizoen weer terug te keren in het Formule 1-circus bij Williams. Volgens Albon heeft het jaar afwezigheid hem goed gedaan en verwacht hij dat Ricciardo ook kan profiteren van zijn pauze.

"Je zit eigenlijk continu in de wasmachine. Het is goed om even afstand te nemen en te reflecteren", sprak Albon in Hongarije. "Het is goed om even tijd te krijgen om weg te zijn en gereset te worden. Je verliest namelijk wat vertrouwen en de tijd dat je niet meer meerijdt, zorgt ervoor dat je dat achter je kan laten. Ik vond het heerlijk om in de DTM te rijden, dat was iets anders en dat gaf me op een andere manier veel vertrouwen. Ik reed nog steeds in een raceauto, dus ik had vertrouwen nodig. Toen ik terugkwam in mijn eerste test bij Williams voelde ik direct dat ik meer vertrouwen had dan toen ik de sport verliet. Ik zie nu Daniel en de energie die van hem afkomt, ik denk dat hij hetzelfde voelt."

Het verbaast de Thaise coureur niet dat AlphaTauri niet voor het talent Liam Lawson heeft gekozen: "Het is moeilijk om er nu als rookie in te komen. Je krijgt een coureur naast je die in een goede vorm steekt. Zijn tijd komt nog wel, als hij komt zal hij gelijkere kansen krijgen. Als hij nu in de eerste paar races niet zou presteren, dan wordt hij afgeschreven. Daniel heeft die leercurve niet."

De AlphaTauri's staan er dit seizoen niet goed bij. Het team heeft de laatste plaats in handen bij het constructeurskampioenschap en is sinds Baku puntloos gebleven. Albon denkt dat de auto goed bij Ricciardo kan passen, als het eerste gevoel maar goed is. "Ik had een beter gevoel bij de Toro Rosso dan bij de Red Bull. Uit de Toro Rosso kon ik veel makkelijker de performance halen en ik kwalificeerde me direct voor mijn teamgenoot. Dat voelde als een springplank voor een goede seizoensstart. Als Daniel zich comfortabel voelt, kan het snel gaan."