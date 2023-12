Via het zusterteam van Red Bull Racing kwam Alexander Albon de Formule 1 in en al na een half seizoen mocht hij de opstap maken naar het topteam, als vervanger van de ondermaats presterende Pierre Gasly. Naast Max Verstappen kon Albon echter geen indruk maken, waarop Red Bull na 2020 afscheid nam van de Britse Thai. Hij moest een jaar langs de zijlijn toekijken, maar droeg nog wel bij aan het team als test- en simulatorcoureur. In 2022 keerde Albon weer terug op de grid, maar dan bij Williams. Daar is hij gegroeid in de rol van teamleider en lijkt hij zijn vorm weer te hebben hervonden, iets waar hij bij Red Bull niet in slaagde.

In gesprek met Motorsport-Total.com, een dochtersite van Motorsport.com, geeft Albon aan dat Red Bull wel van alles probeerde om hem te helpen, maar: "Op de een of andere manier is dat nooit echt gelukt. Met de kennis die ik nu heb, had ik het kunnen redden. Maar achteraf is het makkelijk praten. Ja, mijn tijd bij Red Bull was zwaar, maar dat ligt nu achter me. Ik ben nu veel ervarener dan toen, en ervaring is een enorm belangrijke factor in de Formule 1", stelt de Williams-coureur. "Daar werd niet echt rekening mee gehouden in mijn tijd bij Red Bull." Hij is er na al die tijd wel van overtuigd dat hij nu 'beter rijdt dan toen'.

In 2020 stond Albon twee keer op het podium en hij scoorde 105 punten. Dat was ten opzichte van Verstappen een stuk minder, aangezien de Nederlander twee Grands Prix won, negen keer op het podium stond en 214 punten behaalde. Wat hij sinds die tijd dan wist te verbeteren? "Veel komt voort uit ervaring, uit het kennen van de auto's, het begrijpen van de Formule 1 en de tools achter het stuur waarmee je werkt. Je moet begrijpen hoe je een auto kunt aanpassen aan je rijstijl en hoe je op de limiet kunt rijden en toch vertrouwen in de auto kunt hebben. Dat zijn dingen die je nooit in je eerste jaar leert. Ik denk dat je deze dingen halverwege het tweede jaar begint te snappen. Ik zit nu in mijn vierde jaar. Je hebt er aardig grip op. Dat is waar de rondetijd vandaan komt." Hij wil echter niet zeggen dat hij op pure snelheid veel beter is geworden: "Natuurlijk, dat kan ook een rol spelen, maar daar komt de rondetijd niet vandaan."