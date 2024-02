De afgelopen twee seizoenen kwam Williams met de FW44 en FW45 het beste uit de voeten snelle circuits als Monza en Montreal, maar op high-downforce circuits kwam de renstal een stuk minder goed voor de dag. Met de ontwikkeling van de FW46 heeft Williams geprobeerd om de zwakke plekken van de voorgangers weg te poetsen, zodat er consistenter en op verschillende soorten circuits punten kunnen worden gescoord. Dit gaat volgens Alexander Albon, de smaakmaker van Williams van het afgelopen seizoen, wel gepaard met enkele veranderingen.

"Het is vooral heel anders. Het gevoel is anders, dus je hebt een andere rijstijl nodig", vertelt Albon over zijn kennismaking met de FW46 in de simulator. "Ik wil niet te vroeg spreken, maar de FW45 had beperkingen die vooral benadrukt werden als we op circuits als Monaco en Barcelona reden. Langzame bochten waren een probleem, net als het remmen en lange snelle bochten. In de simulator merk je zeker dat er verbetering is op deze vlakken, maar dat gaat dus gepaard met een behoorlijk andere rijstijl. Zodra we op de baan verschijnen kun je echt proberen om het te begrijpen en te analyseren."

Albon benadrukt dat de veranderingen die Williams heeft doorgevoerd bij de bolide voor 2024 niet alleen uit zijn koker komen. "Het is niet alleen mijn feedback, maar van iedere teamgenoot. Zelfs in 2020 en 2021, toen ik niet in de auto zat, waren er dezelfde problemen. Er is de laatste vier, vijf jaar altijd een inherent probleem geweest met de Williams-auto's", legt de Thai uit. "Zeker afgelopen jaar hebben we wat ontwikkelingstijd van de FW45 opgeofferd om de focus op de FW46 te leggen. We hebben minder upgrades gebracht om iets agressiever te beginnen met deze auto en zo het DNA ervan aan te passen. Dat is het plan, laten we zien of het gebeurt."

Consistent een van beste vijf teams zijn om gat te dichten

Ondanks de wisselvallige prestaties kende Williams in 2023 het beste seizoen in tijden en dat leidde tot een zevende plaats in het kampioenschap voor constructeurs. Met 28 punten lag de formatie wel een kleine 100 punten achter nummer zes Alpine, terwijl de top-vijf nog verder weg was. Dit jaar hoopt Williams met de FW46 opnieuw een grote stap te zetten en dus vindt Albon het een mooi doel om te proberen de aansluiting bij Alpine en de overige teams te vinden. "We hielden AlphaTauri net achter ons, maar het gat richting P6 en P5 was een behoorlijke sprong", stelt hij.

"En na Alpine was er een substantieel gat naar Aston Martin, McLaren en Mercedes en op dat punt zit je al bijna bij de top. Ik wil met Alpine vechten en de topgroep op de hielen zitten. Dat is denk ik een realistische verwachting voor ons als team, maar we moeten zien hoe het zich ontvouwt. Realistisch gezien worden het dit jaar geen podiums en overwinningen. Als we regelmatig in de punten kunnen eindigen, is dat geweldig. Met de veranderde aanpak voor de auto moeten we consistent een team in de top-vijf, top-zes zijn. Vorig jaar waren we dat niet. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat in bijvoorbeeld Monaco en Barcelona, waar we het moeilijk hadden."