Albon maakt grote indruk op Williams F1 met rust en vertrouwen

Momenteel verkeert Alexander Albon in een uitstekende vorm. Hij verraste in Canada door knap als zevende over de finish te komen. Zijn vorm bevestigde hij in Oostenrijk door de Williams FW45 bijna naar een puntenfinish te rijden, iets wat een week later in Silverstone wel weer lukte door achtste te worden. De basis voor die prestatie legde hij op zaterdag door in Q3 de achtste tijd te rijden, nadat hij als nummer vier doorging naar het laatste segment. Tocht maakte Albon met iets anders nog veel meer indruk op zijn werkgever, namelijk zijn stressbestendigheid tijdens de late code rood in Q1. Hij stond op dat moment twintigste, maar zou met zijn enige poging na de rode vlag alsnog plaatsing voor Q2 afdwingen.

"Alex heeft vooral indruk op mij gemaakt met hoe kalm hij was, ondanks dat we niet in een goede positie zaten toen de rode vlag kwam in Q1", zegt Dave Robson, head of vehicle performance van Williams, over de prestatie van Albon in Silverstone. "We hebben hem in de rij neergezet en dan verlies je wat druk in de banden. Dat is zeker niet de beste manier om aan je ronde te beginnen, maar we moesten een vrije ronde hebben. Hij leverde een uitzonderlijke ronde af en dat begon allemaal bij het feit dat hij heel kalm was en niet in paniek raakte door de rode vlag. Hij was heel relaxed en had alles onder controle."

Het is niet de eerste keer dat Albon de efficiënte FW45 naar punten stuurt en zijn kalmte is tevens een bron van inspiratie voor de rest van het team. "Meestal staat hij erbij en haalt hij alles uit de auto. Dat is een enorme kracht, want je vertrouwen zakt in als je niet alles eruit haalt. Ik denk dat zijn kalmte voortkomt uit zijn vertrouwen en dat hij alles uit de auto haalt. In zekere zin waait dat over naar de rest van de garage. Als hij paniekerig terug was gekomen, dan was het op een rotzooi uitgedraaid", aldus Robson. "Zodra hij in die opwaartse spiraal zit en hij vertrouwen heeft, dan haalt hij het maximale uit de auto. Dat zorgt op alle fronten weer voor vertrouwen. Ik weet zeker dat er momenten zijn dat het door radioberichten lijkt dat Alex ineens chagrijnig en prikkelbaar lijkt. Zo is hij in werkelijkheid niet, maar zo is hij wel tijdens het racen. Het moment dat hij terugkeert in de garage en zijn helm afzet, is hij weer kalm en relaxed."