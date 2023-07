Alexander Albon had een weergaloos weekend op Silverstone. De Thais-Britse coureur zat er - mede door een upgradepakket die zijn team Williams had meegenomen – vanaf de eerste vrije training al goed bij. Albon mocht de race vanaf P8 beginnen en was zelfs een beetje teleurgesteld in dat resultaat, gezien de prestaties van zijn FW45 op de vrijdag. Tijdens de race werd de 27-jarige coureur geholpen door een safety car, waardoor hij tijdens zijn pitstop minimale tijd verloor. Op zachte banden kon hij vervolgens de aanval inzetten op Carlos Sainz. In de slotfase was hij zelfs in staat om Fernando Alonso te bedreigen, terwijl hij tegelijkertijd Charles Leclerc achter zich probeerde te houden. Uiteindelijk eindigde Albon op P8, zijn derde puntenfinish van het seizoen.

“Het was een geweldig weekend”, vertelt Albon. “Als je kijkt naar de snelheid van de auto, dan voelt P8 als het slechtste resultaat van alle trainingssessies, de kwalificatie en de race. We verwachtten dat we het in de race lastiger zouden krijgen met Fernando [Alonso] en Checo [Perez] achter ons. Ik had een moeizame start, ik had last van sporen van de Porsche-race. Ik weet niet zeker of dat de reden is, maar ik had tijdens de start niet veel grip. De rest van de race waren we oké. Onze auto voelde eigenlijk best goed.”

Albon geeft toe dat hij mazzel had met de safety car-periode, die veroorzaakt werd door motorische problemen van Kevin Magnussen. “Het kwam op een perfect moment. Ik verheugde me op de herstart. De Ferrari’s stonden natuurlijk op de hardere band. Ik was in staat om Carlos in te halen, en toen was het een listige race. Ik had meer pace dan Fernando, wat best verrassend was. Charles was aan het einde echter ook erg snel. Het was een race van voorwaarts en achterwaarts – één oog vooruit en één oog achteruit. Het werd steeds spannender. Ik had niet gewild dat de race nog een ronde langer duurde. Ik denk dat Charles er dan voorbij was gekomen.”

Waarom zo snel op Silverstone?

Voorafgaand aan het weekend verwachtte Williams al goed voor de dag te komen in Silverstone. Toch was de FW45 sneller dan verwacht. “Ik denk dat het makkelijk is om te voorspellen waar we wel en niet snel zijn. Ik weet niet of McLaren kon inschatten dat ze zo snel zouden zijn, maar ik weet dat wij dat wel konden. Het is duidelijk dat wij het beter doen op circuits waar weinig downforce nodig is en er relatief gezien veel vol gas gereden wordt. Daarom is het belangrijk dat de baantemperatuur vrij laag blijft. Tegen het einde van de race ging de temperatuur wat omlaag, wat ons iets competitiever maakte. Hoe minder we moeten remmen, hoe beter het voor ons is. Daarom matcht onze auto ook goed met Silverstone.”

Met de elf punten die Albon gescoord heeft staat Williams nu op de zevende plaats in het constructeurskampioenschap, op gelijke hoogte met Haas. “We hebben dit jaar zeker een snellere auto”, stelt de Londenaar. “We hebben onze goede en onze slechte circuits. We focussen ons vooral op Spa en Monza. We kunnen niet overal punten scoren, dus we moeten pieken op de momenten dat het wel kan, zodat we zevende in het kampioenschap blijven staan.”