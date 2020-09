Eerste F1-podium Albon: "Heeft even geduurd, maar dit is prachtig"

Het gezegde 'drie keer is scheepsrecht' blijkt zonder meer van toepassing op Albon. In Brazilië 2019 en Oostenrijk 2020 was de Red Bull-coureur immers ook al dicht bij zijn eerste bezoek aan het ereschavot van de koningsklasse. Beide keren ging het in extremis mis, beide keren na contact met Lewis Hamilton. Op Mugello reed de wereldkampioen echter aan de leiding en wist Albon op veilige afstand af te rekenen met voormalig Red Bull-piloot Daniel Ricciardo voor P3.

Het scheelt Renault-teambaas Cyril Abiteboul een tatoeage en levert bovenal veel vreugde op bij Albon. Als hij meteen na afloop wordt gevraagd of deze opsteker als een opluchting voelt, luidt de reactie dan ook: "Ja, dit voelt echt heel goed. Het heeft eventjes geduurd om hier te komen en vandaag heb ik er ook behoorlijk hard voor moeten werken, maar ik ben enorm blij. Ik probeer het nu allemaal in me op te nemen, het is echt prachtig om hier eindelijk te zijn."

Waar Albon in Oostenrijk nog een podiumplek misliep door het buitenom te proberen bij Hamilton, zette hij zijn beslissende actie op het Autodromo Internazionale del Mugello weer aan de buitenkant in. Het leek riskant, maar liep ditmaal wonderwel goed af. "Tja, we slagen er maar niet in om goed van onze startplekken komen. Ik moest mijn inhaalmanoeuvres daardoor wel op het circuit [tijdens de daadwerkelijke race] plaatsen. Maar goed: ik ben sterk bij het aanremmen, dat weten we al sinds de allereerste dag. Daardoor kun je dergelijke inhaalacties ook inzetten", licht Albon zijn geslaagde poging bij Ricciardo nog even toe.

Albon sloeg zijn slag in de slotfase van een race die door talloze incidenten in drie delen werd opgesplitst. Juist die chaos heeft volgens de Thai geholpen in fysiek opzicht, de race op Mugello werd op voorhand namelijk als een aanslag op het lichaam gezien. "Het was verrassend genoeg best prima in fysiek opzicht. Ik had ook verwacht dat het slechter zou voelen. Maar die twee rode vlaggen hebben wel wat geholpen. Dit circuit is overigens wel echt zwaar hoor, vooral die snelle tweede sector. Dat voel je wel. Maar alles werd overvleugeld door mijn adrenaline."

VIDEO: Het circuit van Mugello vanuit rijdersoogpunt