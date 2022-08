Alexander Albon reed tussen de zomer van 2019 en eind 2020 voor Red Bull Racing, maar kwam zelden in de buurt van zijn teamgenoot Max Verstappen. Na in 2021 aan de kant te hebben gestaan, stapte hij voor dit seizoen in bij Williams. Waar Red Bull een topteam is, rijdt zijn huidige formatie rond in de achterhoede. Toch geniet Albon bij Williams. “Als je zesde of zevende wordt voor een team dat voor de winst gaat, dan is dat niet bepaald goed”, doelt hij in gesprek met Motorsport.com op zijn Red Bull-tijd.

“Dit jaar staan we nog niet echt waar we willen staan, maar als we alles perfect uitvoeren en de auto op punt krijgen, dan kunnen we punten pakken en meevechten in het middenveld”, zegt Albon over Williams. “Het grootste verschil na een verandering van team is de waarde van succes en wat als een goed weekend wordt beschouwd. Soms lig je eruit na Q1, maar heb je toch het gevoel dat de ronde en auto goed waren. Als team voelt het alsof je er het maximale uit hebt gehaald. Dat moet je als iets positiefs beschouwen, ook al ziet dat er voor de buitenwereld misschien niet zo uit.”

Albon is verantwoordelijk voor alle drie de punten die Williams tot dusver pakte in 2022. In het kwalificatieduel met teamgenoot Nicholas Latifi staat hij met 11-2 voor. “Volgens mij gaat het heel goed”, kijkt Albon terug op de eerste helft van zijn seizoen. Het rijden voor Williams levert, in vergelijking met Red Bull, minder druk vanuit de buitenwereld op. Dat neemt echter niet weg dat Albon nog steeds veel druk op zichzelf legt. “Ik heb het eerder gezegd, maar ik ben mijn grootste criticaster”, vertelt hij. “Het klinkt verkeerd, maar het maakt me echt niet uit wat anderen zeggen. Het draait vooral om zelfevaluatie. Je staat misschien minder in de schijnwerpers, maar tegelijkertijd ben ik - ik ga het zeggen - nooit tevreden.”