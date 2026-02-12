Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, Red Bull staat lang in garage

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, Red Bull staat lang in garage

De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen

Formule 1
Formule 1
De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen

Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

Formule 1
Formule 1
Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

McLaren over papaya rules: "Norris en Piastri vrij om met elkaar te racen"

Formule 1
Formule 1
McLaren over papaya rules: "Norris en Piastri vrij om met elkaar te racen"

F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
F1-update: Verstappen productief tijdens testdag Bahrein, rekent Mercedes op FIA-ingreep?

Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wijzigingen in persoonlijke staf Piastri moeten dip zoals in 2025 voorkomen

Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg

Formule 1
Formule 1
Producent verklapt: F1-film met Brad Pitt krijgt een vervolg
Formule 1

Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

De Aston Martin-campus in Silverstone beschikt volgens teambaas Adrian Newey over "de beste faciliteiten in de Formule 1". Hij ziet ook dat er "grote vooruitgang" wordt geboekt binnen de campus.

Laurens Stade Ronald Vording
Gepubliceerd:
Aston Martin Campus

Foto door: Aston Martin

Aston Martin heeft duidelijke ambities voor de komende jaren in de Formule 1: vooraan meedoen om de zeges en uiteindelijk titels. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren flink in het team geïnvesteerd om die doelen te behalen. Zo is er in Silverstone een gloednieuwe campus gebouwd, waar alle afdelingen nu bij elkaar zitten om het op die manier makkelijker te maken om onderling met elkaar te communiceren. 

Daarnaast heeft Aston Martin enkele kopstukken van concurrenten weten los te wrikken, waaronder topontwerper Adrian Newey. Hij heeft twintig jaar lang bij Red Bull Racing gewerkt, maar is nu in een andere omgeving terechtgekomen - een waar hij zeer onder de indruk van is.

Lees meer:

"Allereerst is het een geweldige plek om te werken", zegt Newey over de nieuwe Aston Martin-campus in Silverstone. "Het gebouw heeft een goede sfeer en is een prettige omgeving, want laten we eerlijk zijn: velen van ons hebben de afgelopen maanden dagen van twaalf uur of langer gemaakt."

"Daarom is het erg belangrijk dat de ruimte waarin je werkt een prettige uitstraling heeft. De indeling van het gebouw bevordert bovendien de samenwerking; alles is sterk gecentraliseerd", legt de teambaas en managing technical partner van de renstal uit. "En de faciliteiten zijn ongeëvenaard."

Adrian Newey is onder de indruk van de Aston Martin-campus in Silverstone.

Adrian Newey is onder de indruk van de Aston Martin-campus in Silverstone.

Foto door: Aston Martin

"De visie van Lawrence en zijn investeringen in dit gebouw hebben ons zonder twijfel de beste faciliteiten in de Formule 1 gegeven", stelt Newey. "Dat is een enorme troef."

Newey benadrukt tegelijkertijd dat die faciliteiten niet meteen betekenen dat het team een succes zal worden. Daar is immers nog meer voor nodig. "Maar het is natuurlijk slechts één deel van het geheel. Het andere, minstens zo belangrijke deel, zijn de mensen die in dat gebouw werken en de manier waarop zij samenwerken. En juist op dat vlak boeken we naar mijn gevoel grote vooruitgang", besluit Newey.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, Red Bull staat lang in garage

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, Red Bull staat lang in garage

De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen

Formule 1
F1 Formule 1
De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen

Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

Formule 1
F1 Formule 1
Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?
Vorig artikel McLaren over papaya rules: "Norris en Piastri vrij om met elkaar te racen"

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

F1-wintertest Bahrein live: Norris eindigt bovenaan voor Verstappen

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
F1-wintertest Bahrein live: Norris eindigt bovenaan voor Verstappen

Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen snelste in ochtendsessie eerste F1-testdag Bahrein

Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"

Formule 1
Formule 1
Stroll: "Als Russell met 30 seconden wint, klaagt hij niet meer"
Meer van
Adrian Newey

Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"

Formule 1
Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"

Honda herenigd met Newey bij Aston Martin: "Daar zijn we weer!"

Formule 1
Formule 1
Honda herenigd met Newey bij Aston Martin: "Daar zijn we weer!"
Meer van
Aston Martin Racing

Alonso zegt hardop wat menig F1-coureur denkt: "Rijd liever zonder systemen"

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Alonso zegt hardop wat menig F1-coureur denkt: "Rijd liever zonder systemen"

Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026