Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"

Aston Martin heeft duidelijke ambities voor de komende jaren in de Formule 1: vooraan meedoen om de zeges en uiteindelijk titels. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren flink in het team geïnvesteerd om die doelen te behalen. Zo is er in Silverstone een gloednieuwe campus gebouwd, waar alle afdelingen nu bij elkaar zitten om het op die manier makkelijker te maken om onderling met elkaar te communiceren.

Daarnaast heeft Aston Martin enkele kopstukken van concurrenten weten los te wrikken, waaronder topontwerper Adrian Newey. Hij heeft twintig jaar lang bij Red Bull Racing gewerkt, maar is nu in een andere omgeving terechtgekomen - een waar hij zeer onder de indruk van is.

"Allereerst is het een geweldige plek om te werken", zegt Newey over de nieuwe Aston Martin-campus in Silverstone. "Het gebouw heeft een goede sfeer en is een prettige omgeving, want laten we eerlijk zijn: velen van ons hebben de afgelopen maanden dagen van twaalf uur of langer gemaakt."

"Daarom is het erg belangrijk dat de ruimte waarin je werkt een prettige uitstraling heeft. De indeling van het gebouw bevordert bovendien de samenwerking; alles is sterk gecentraliseerd", legt de teambaas en managing technical partner van de renstal uit. "En de faciliteiten zijn ongeëvenaard."

Adrian Newey is onder de indruk van de Aston Martin-campus in Silverstone. Foto door: Aston Martin

"De visie van Lawrence en zijn investeringen in dit gebouw hebben ons zonder twijfel de beste faciliteiten in de Formule 1 gegeven", stelt Newey. "Dat is een enorme troef."

Newey benadrukt tegelijkertijd dat die faciliteiten niet meteen betekenen dat het team een succes zal worden. Daar is immers nog meer voor nodig. "Maar het is natuurlijk slechts één deel van het geheel. Het andere, minstens zo belangrijke deel, zijn de mensen die in dat gebouw werken en de manier waarop zij samenwerken. En juist op dat vlak boeken we naar mijn gevoel grote vooruitgang", besluit Newey.