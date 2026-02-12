Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"
De Aston Martin-campus in Silverstone beschikt volgens teambaas Adrian Newey over "de beste faciliteiten in de Formule 1". Hij ziet ook dat er "grote vooruitgang" wordt geboekt binnen de campus.
Foto door: Aston Martin
Aston Martin heeft duidelijke ambities voor de komende jaren in de Formule 1: vooraan meedoen om de zeges en uiteindelijk titels. Teameigenaar Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren flink in het team geïnvesteerd om die doelen te behalen. Zo is er in Silverstone een gloednieuwe campus gebouwd, waar alle afdelingen nu bij elkaar zitten om het op die manier makkelijker te maken om onderling met elkaar te communiceren.
Daarnaast heeft Aston Martin enkele kopstukken van concurrenten weten los te wrikken, waaronder topontwerper Adrian Newey. Hij heeft twintig jaar lang bij Red Bull Racing gewerkt, maar is nu in een andere omgeving terechtgekomen - een waar hij zeer onder de indruk van is.
"Allereerst is het een geweldige plek om te werken", zegt Newey over de nieuwe Aston Martin-campus in Silverstone. "Het gebouw heeft een goede sfeer en is een prettige omgeving, want laten we eerlijk zijn: velen van ons hebben de afgelopen maanden dagen van twaalf uur of langer gemaakt."
"Daarom is het erg belangrijk dat de ruimte waarin je werkt een prettige uitstraling heeft. De indeling van het gebouw bevordert bovendien de samenwerking; alles is sterk gecentraliseerd", legt de teambaas en managing technical partner van de renstal uit. "En de faciliteiten zijn ongeëvenaard."
Adrian Newey is onder de indruk van de Aston Martin-campus in Silverstone.
Foto door: Aston Martin
"De visie van Lawrence en zijn investeringen in dit gebouw hebben ons zonder twijfel de beste faciliteiten in de Formule 1 gegeven", stelt Newey. "Dat is een enorme troef."
Newey benadrukt tegelijkertijd dat die faciliteiten niet meteen betekenen dat het team een succes zal worden. Daar is immers nog meer voor nodig. "Maar het is natuurlijk slechts één deel van het geheel. Het andere, minstens zo belangrijke deel, zijn de mensen die in dat gebouw werken en de manier waarop zij samenwerken. En juist op dat vlak boeken we naar mijn gevoel grote vooruitgang", besluit Newey.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-wintertest Bahrein live: Leclerc snelste, Red Bull staat lang in garage
De uitloopronde: Over headlines, journalistieke keuzes en de rol van Max Verstappen
Newey lovend over Aston Martin-campus: "Beste faciliteiten in F1"
Wie rijdt wanneer tijdens de eerste F1-testweek in Bahrein?
Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona
Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"
Honda herenigd met Newey bij Aston Martin: "Daar zijn we weer!"
Alonso zegt hardop wat menig F1-coureur denkt: "Rijd liever zonder systemen"
Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties