Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"
Voor Aston Martin Racing is 2026 het begin van een nieuw tijdperk. Het Formule 1-team presenteerde in Saudi-Arabië de AMR26, volgens eigenaar Lawrence Stroll een beslissende stap in de lange termijnvisie.
De kleuren zijn net als vorig seizoen overwegend British Racing Green, met een beetje zwart en fluorescerend geel. Ook de coureurs zijn hetzelfde als vorig jaar, maar verder is alles anders bij Aston Martin Racing.
Het team onthulde maandagavond in de Saudische stad Dharaan de AMR26, het eerste ontwerp van Adrian Newey, die een kleine jaar geleden in dienst trad, en de eerste Aston Martin met een Honda-krachtbron. Ook is het de eerste auto die is ontstaan op de tekentafels van de voltooide AMR Technology Campus en is getest in de vorig jaar geopende windtunnel.
Teamaeigenaar Lawrence Stroll legde tijdens de presentatie - eufemistisch omschreven als Opening Night en omlijst met klassieke filmmuziek van Hans Zimmer - de nadruk op die veranderingen en de kansen die ze met zich meebrengen. "Dit jaar is ons eerste seizoen als volwaardig fabrieksteam, ondersteund door partners van wereldklasse zoals Honda. We hebben nu de mensen, faciliteiten en langetermijninvesteringen om met de allerbesten te strijden."
Adrian Newey - die binnenkwam als ontwerper, maar inmiddels is gepromoveerd tot teambaas - wijst op het unieke karakter van de nieuwe regels. "2026 is een zeldzaam moment in de Formule 1 omdat voor het eerst het chassis- en motorreglement tegelijk veranderen", zei de Engelsman. Volgens Newey is er bij zulke veranderingen zelden direct één juiste filosofie zichtbaar. "Het gaat niet om één opvallend onderdeel, maar om hoe het hele pakket samenwerkt. Onze focus lag op het bouwen van een sterk fundament, potentieel om makkelijk te ontwikkelen en een auto waar Lance en Fernando hopelijk consistent mee kunnen presteren."
Fernando Alonso zelf spreekt van een "opwindend nieuw hoofdstuk" voor het team. "Met Lawrence en Adrian hebben we twee van de meest vastberaden en competitieve mensen die ik ooit heb ontmoet aan het roer", aldus de Spanjaard, die toegaf dat de afgelopen jaren niet makkelijk waren. "We hebben veel geleerd en die ervaring maakt je altijd sterker."
