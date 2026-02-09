Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Formule 1
Formule 1
Aston Martin launch
Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Foto's: McLaren onthult vernieuwde papaja-livery voor F1 2026

Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon
Formule 1 Aston Martin launch

Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Voor Aston Martin Racing is 2026 het begin van een nieuw tijdperk. Het Formule 1-team presenteerde in Saudi-Arabië de AMR26, volgens eigenaar Lawrence Stroll een beslissende stap in de lange termijnvisie.

Mike Mulder
Bewerkt:
AMR26-3

De kleuren zijn net als vorig seizoen overwegend British Racing Green, met een beetje zwart en fluorescerend geel. Ook de coureurs zijn hetzelfde als vorig jaar, maar verder is alles anders bij Aston Martin Racing.

Lees ook:

Het team onthulde maandagavond in de Saudische stad Dharaan de AMR26, het eerste ontwerp van Adrian Newey, die een kleine jaar geleden in dienst trad, en de eerste Aston Martin met een Honda-krachtbron. Ook is het de eerste auto die is ontstaan op de tekentafels van de voltooide AMR Technology Campus en is getest in de vorig jaar geopende windtunnel. 

De Aston Martin AMR26

De Aston Martin AMR26

Foto door: Aston Martin Racing

Teamaeigenaar Lawrence Stroll legde tijdens de presentatie - eufemistisch omschreven als Opening Night en omlijst met klassieke filmmuziek van Hans Zimmer - de nadruk op die veranderingen en de kansen die ze met zich meebrengen. "Dit jaar is ons eerste seizoen als volwaardig fabrieksteam, ondersteund door partners van wereldklasse zoals Honda. We hebben nu de mensen, faciliteiten en langetermijninvesteringen om met de allerbesten te strijden."

Adrian Newey - die binnenkwam als ontwerper, maar inmiddels is gepromoveerd tot teambaas - wijst op het unieke karakter van de nieuwe regels. "2026 is een zeldzaam moment in de Formule 1 omdat voor het eerst het chassis- en motorreglement tegelijk veranderen", zei de Engelsman. Volgens Newey is er bij zulke veranderingen zelden direct één juiste filosofie zichtbaar. "Het gaat niet om één opvallend onderdeel, maar om hoe het hele pakket samenwerkt. Onze focus lag op het bouwen van een sterk fundament, potentieel om makkelijk te ontwikkelen en een auto waar Lance en Fernando hopelijk consistent mee kunnen presteren."

De Aston Martin AMR26

De Aston Martin AMR26

Foto door: Aston Martin Racing

Fernando Alonso zelf spreekt van een "opwindend nieuw hoofdstuk" voor het team. "Met Lawrence en Adrian hebben we twee van de meest vastberaden en competitieve mensen die ik ooit heb ontmoet aan het roer", aldus de Spanjaard, die toegaf dat de afgelopen jaren niet makkelijk waren. "We hebben veel geleerd en die ervaring maakt je altijd sterker."

 

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Formule 1
F1 Formule 1
Aston Martin launch
Aston Martin Racing toont AMR26: "Begin van een nieuw tijdperk"

Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Formule 1
F1 Formule 1
Cadillac launch
Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

MotoGP
MGP MotoGP
Aprilia na MotoGP-test Sepang: "Zitten in slipstream van Ducati"

Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein I
Max Verstappen trapt F1-test Bahrein woensdag af voor Red Bull Racing
Vorig artikel Foto's: Cadillac voor het eerst de baan op met nieuwe kleurstelling

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
Wereldkampioen McLaren presenteert nieuwe F1-bolide Norris en Piastri

McLaren en Aston Martin onthullen F1-livery's: hoe laat en waar te volgen?

Formule 1
Formule 1
McLaren launch
McLaren en Aston Martin onthullen F1-livery's: hoe laat en waar te volgen?

Antonelli over seizoen 2026: "Regelwijzigingen F1 komen op juiste moment"

Formule 1
Formule 1
Antonelli over seizoen 2026: "Regelwijzigingen F1 komen op juiste moment"
Meer van
Fernando Alonso

De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Formule 1
Formule 1
De uitdagingen voor Aston Martin richting F1-seizoen 2026

Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

IndyCar
IndyCar
110e editie van de Indianapolis 500
Zak Brown: "Indy 500-reünie met Fernando Alonso zou geweldig zijn"

Het verhaal achter de Toyota-missie van Alonso

Prime
WEC
Prime
WEC
Het verhaal achter de Toyota-missie van Alonso
Meer van
Aston Martin Racing

Newey over motorpartner Honda: "Vraag me dat eind dit jaar nog maar eens"

Formule 1
Formule 1
Newey over motorpartner Honda: "Vraag me dat eind dit jaar nog maar eens"

Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"

Formule 1
Formule 1
Newey over toekomst Formule 1: "Hebben niets aan ChatGPT"

Waarom Aston Martin een vliegtuig uit 1972 nodig had voor zijn F1-auto

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Waarom Aston Martin een vliegtuig uit 1972 nodig had voor zijn F1-auto