Formule 1 Shakedown Barcelona

Aston Martin liep vier maanden achterstand op bij ontwerp auto 2026

Adrian Newey heeft onthuld dat Aston Martin pas in april 2025 begon met de windtunneltests voor de auto van het komende Formule 1-seizoen, zo’n vier maanden later dan de concurrentie.

Mike Mulder Benjamin Vinel
Bewerkt:
Lance Stroll, Aston Martin

Lance Stroll, Aston Martin

Foto door: Aston Martin Racing

Tijdens de vijfdaagse besloten shakedown in Barcelona mocht elk team drie testdagen rijden. Aston Martin Racing kwam uiteindelijk slechts één volledige dag in actie, nadat de AMR26 pas donderdag op het Circuit de Barcelona-Catalunya arriveerde en die namiddag slechts enkele ronden kon afwerken.

Lees ook:

De oorsprong van de vertraging ligt volgens ontwerper Adrian Newey bij de ontwikkeling van de nieuwe infrastructuur op de campus in Silverstone. Teams mochten vóór 1 januari 2025 geen windtunnel- of CFD-tests uitvoeren voor 2026-auto’s, om kosten te beheersen tijdens de grote reglementswijziging.

Aston Martin wachtte echter tot zijn nieuwe windtunnel volledig operationeel was. "2026 is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat de motor- en chassisregels tegelijk veranderen", zei Newey. "Dat is voor iedereen een enorme uitdaging, maar misschien nog wel meer voor ons."

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1

Adrian Newey, Managing Technical Partner of Aston Martin F1

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

"De AMR Technology Campus is nog in ontwikkeling, de CoreWeave-windtunnel werkte pas echt goed vanaf april en ik kwam zelf pas in maart bij het team. We zijn dus eerlijk gezegd met een achterstand begonnen. Het was een extreem krap tijdschema en tien bijzonder drukke maanden."

Hoewel Aston Martin in maart 2025 aankondigde dat de windtunnel operationeel was, kon het team pas halverwege april 2025 een schaalmodel van de 2026-auto testen. "De realiteit is dat we pas midden april een model van de 2026-auto in de windtunnel hadden", vervolgde Newey. "De meeste rivalen hadden dat waarschijnlijk al vanaf begin januari. Daardoor liepen we ongeveer vier maanden achter. Dat heeft geleid tot een extreem gecomprimeerde onderzoeks- en ontwerpfase. De auto kwam letterlijk op het laatste moment samen, daarom moesten we vechten om Barcelona te halen."

Net als andere teams staat Aston Martin nu voor een steile ontwikkelingscurve. "De AMR26 die in Melbourne rijdt, zal heel anders zijn dan de auto die mensen in Barcelona zagen", aldus Newey. "En de auto waarmee we het seizoen afsluiten in Abu Dhabi zal weer compleet anders zijn dan die waarmee we beginnen. Het is belangrijk om open te blijven denken."

Bekijk: F1-update: De 2026-auto's technisch onder de loep, Max Verstappen voorzichtig positief na F1-test

