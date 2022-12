Waarom het idee van Brawn indruist tegen alles waar F1 voor staat

Tijden veranderen en de technische mogelijkheden worden steeds groter. Het betekent dat niet alles bij het oude blijft en dat hoeft ook niet per se. Cruciale vraag is echter in hoeverre je met noviteiten aan de basisprincipes van de koningsklasse wilt tornen? Met Liberty Media aan het roer zijn daar al enkele concessies aan gedaan ten gunste van de commercie, met steeds meer sprintraces als het meestbesproken voorbeeld. De proefballonnetjes die nu worden opgelaten richting 2026 gaan echter nog een stuk verder dan dat. Laten we vooropstellen dat het in dit stadium louter een proefballonnetje is en het daar hopelijk ook bij blijft. Ross Brawn is ervaren genoeg om niet zomaar dingen te roepen, dus daar zit een duidelijk idee achter. In dit geval: polsen of de geesten rijp zijn.

De potentie van actieve aerodynamica

Toch gaat het voorstel wel iets dieper dan dat. Achter de schermen kijkt de Formule 1 al langer naar de potentie van actieve aerodynamica. Dat is vooral ingegeven door de duurzaamheidsdoelstellingen. Tijdens de Audi-presentatie op Spa-Francorchamps ging het bijvoorbeeld ook over de hoeveelheid brandstof die F1-auto's in de toekomst nodig hebben en zei F1 CEO Stefano Domenicali dat er een grotere reductie mogelijk lijkt dan eerst gedacht. Hierbij gaat het natuurlijk om de 'honderd procent duurzame brandstoffen' die F1 vanaf 2026 gaat gebruiken.

Over de manier waarop het mogelijk zou zijn om minder brandstof te gebruiken, werd in België weinig gezegd. Met deze uitspraken over actieve aerodynamica komen de woorden van Domenicali echter weer boven. Actieve aerodynamica kan de Formule 1 helpen bij het besparen van brandstof en zo bij het halen van de duurzaamheidsdoelen - die onder fans overigens ook zo niet populair zijn. Maar goed: vleugelstanden aanpassen voor minder luchtweerstand op rechte stukken en net zo veel of misschien nog wel meer downforce in bochtige secties is iets waar de Formule 1 aan denkt.

Het is al een behoorlijk verschil met de huidige situatie, maar daarna lijkt de brainstorm van de Formule 1 te zijn doorgeschoten. Brawn vertelt namelijk dat actieve aerodynamica nog veel meer opties biedt, waaronder het spannender maken van de races. Hij spreekt onder meer van een omgekeerde DRS, waarbij de leider van de race kan worden afgeremd. Door de vleugelstanden en daarmee het downforceniveau te beperken, zou men kunnen voorkomen dat iemand al te ver weg rijdt van de rest van het veld. Andersom kan het volgens Brawn ook prima: achtervolgers op rechte stukken met minder vleugel te laten rijden waardoor ze aan topsnelheid winnen.

Tornen aan de basisprincipes van F1

Maar precies hier gaat de Formule 1 in tegen nagenoeg alles waar de sport voor staat. Het is een zeer kunstmatige manier om topcoureurs en vooral teams die hun huiswerk goed hebben gedaan te straffen. Hoe slecht de dominantie van Mercedes in het hybride tijdperk misschien ook is geweest voor de amusementswaarde en hoe slecht het is als Red Bull iedereen op een rondje zet, die dingen horen bij topsport. Teams die het technisch en met de man achter het stuur het best voor elkaar hebben, horen daarvoor beloond te worden. Het is aan de concurrentie om het gat te dichten.

Natuurlijk gebeurt dat nu ook al gedeeltelijk op een kunstmatige manier in de Formule 1. Zo worden er technische richtlijnen ingezet, primair tegen het beste team, geeft het aero-handicapsysteem minder windtunneltijd aan de kampioen en moet het budgetplafond voor een gelijkwaardig speelveld zorgen. Al die dingen hebben als doel om de verschillen kleiner te maken en de races spannender. Het grote verschil is echter dat deze manieren vrij impliciet zijn en dat ze ieder team nog wel de kans bieden om er een eigen invulling aan te geven. Zo kun je met de beste engineers en faciliteiten ook winnen met minder windtunneltijd en gelijke uitgaven. Het plan dat Brawn opwerpt, slaat die principes in de wind. Zijn voorstel gaat over een directe interventie in de race zelf, waardoor de wedstrijd meer van een computerspelletje als Mario Kart weg heeft dan van topsport.

Het is een nog kunstmatigere manier van ingrijpen dan een Balance of Performance (BOP), die verschillende raceklassen kent en in F1 traditiegetrouw wordt afgezworen. Met dit plan zou dan ook een belangrijke pijler onder de Formule 1 worden weggeslagen en alleen daarom is al te hopen dat het bij een proefballonnetje blijft. F1 zoekt, zeker met de nieuwe eigenaren, steevast naar een balans tussen de pure sportieve principes en entertainment. Het recente succes van de sport laat zien dat zoiets tot op zekere hoogte prima is, al moet de kerk wel midden in het dorp worden gelaten.

Daar komt bij dat veel hoofdrolspelers in de paddock juist graag een beweging in de andere richting zien, met minder kunstmatige factoren. Zo gloort er hoop dat het nieuwe reglement dermate goed werkt dat er op termijn afscheid kan worden genomen van DRS. Ook dat is een kunstmatig middel om inhalen te bevorderen, waarbij overigens ook kan worden gedacht aan een alternatief gebruik: DRS een aantal keer per race inzetten, waarbij het zowel aanvallend als verdedigend mag. Dan kent het een tactisch element en dwingt het coureurs tot nadenken, net zoals met de introductie van het KERS-systeem eerder al het geval was. Het idee dat Brawn nu in de openbaarheid brengt, heeft echter niets met tactiek te maken en gaat puur om een interventie van hogerhand. Het is precies wat de Formule 1 niet nodig heeft en waar coureurs de wenkbrauwen van zullen fronsen. Innoveren en F1 verbeteren is prima, maar tornen aan de historie en aan de basisprincipes van de sport niet.