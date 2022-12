F1 denkt met actieve aerodynamica aan ‘omgekeerde DRS’ voor 2026

De Formule 1 wil onder het nieuwe reglement in 2026 actieve aerodynamica toestaan. In eerste instantie werd dit plan geopperd om het brandstofverbruik terug te dringen. De bolides zouden op de rechte stukken met weinig drag (luchtweerstand) kunnen rijden, om vervolgens in de bochten te profiteren van een high downforce afstelling. De bazen van de sport bekijken nu ook de mogelijkheden om actieve aerodynamica in te zetten om het spektakel op de baan te vergroten.

Zo wordt actieve aerodynamica gezien als effectieve vervanger van DRS. Met dit concept kan de achtervolgende auto op het rechte stuk minder vleugel zetten, of juist meer downforce genereren in de bochten. Daarnaast wordt er een idee geëvalueerd wat de raceleider ervan moet weerhouden om een grote voorsprong op te bouwen. De leiders krijgen minder downforce en kunnen daardoor minder gemakkelijk wegrijden bij de achtervolgers. Zo moet het spektakel vergroot worden in de strijd om de zeges.

Uittredend sportief directeur Ross Brawn legt in een exclusief interview met Autosport uit: “Een van de belangrijkste dingen aan de auto’s voor 2026 is actieve aerodynamica. Dat is een zeer aantrekkelijke stap qua efficiëntie. We moeten nog uitvinden of het haalbaar is, en of het veilig en voorspelbaar werkt. Op dit moment hebben we het al een beetje met DRS, aangezien dat ook een vorm van actieve aerodynamica is. Maar kunnen we iets verzinnen wat nog significanter is? Met actieve aerodynamica kan je de koploper natuurlijk beïnvloeden. Je kunt instellen dat de leider bij een bepaalde grens iets aan downforce verliest, of de achtervolger iets aan downforce wint. Er zijn trucjes waarmee je kunt spelen. Dat wordt dan een optie. Ik zeg niet dat we dat gaan doen, maar het is wel een mogelijkheid. De lessen die we leren van het huidige tijdperk worden toegepast op de auto van 2026. Ik denk dat we een bepaalde vorm van actieve aerodynamica gaan implementeren.”

Het licht gezien

Dit idee om de aerodynamische prestaties van een auto tijdens het rijden aan te passen, wat ook wel als ‘omgekeerde DRS’ omschreven kan worden, moet nog zorgvuldig geanalyseerd worden voordat het wordt toegepast. Brawn stelt dat een team aan experts bij de FIA, waaronder F1 head of aerodynamics Jason Sommerville, de gevolgen aan het bestuderen is. “We kwamen tot de conclusie dat we dit beter bij de FIA neer konden leggen. Zij hebben immers toegang tot alle data. We bevinden ons nu in een fase waarin Jason en zijn mannen toegang moeten hebben tot alle data van de auto’s. Bij de FIA is dat mogelijk. De ‘raceability’ staat zeer hoog in het vaandel. Ze hebben het licht gezien.”

