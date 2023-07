Het F1-seizoen verloopt voor Williams een stuk beter dan vorig jaar. De formatie uit Grove werd in 2022 bij de constructeurs nog stijf laatste, dit seizoen is het team in de strijd om de zevende plek verwikkeld. De weg omhoog is na de komst van James Vowles, die nu teambaas bij de Britse renstal is, ingeslagen. Ook de technische afdeling is geherstructureerd.

Zeker na de Canadese GP heeft Williams een stap vooruit kunnen zetten. In Montreal had het team een grote update meegenomen en sindsdien zijn tien van de elf punten dit seizoen gescoord. De zevende plek van Alexander Albon in Oostenrijk is ook de beste prestatie sinds de door regenval vroegtijdig afgevlagde GP van België van 2021.

Vanuit het Engelse team is de conclusie dat de focus op 2024 gelegd kan worden, zeker gezien het feit dat de meeste updates al geïntroduceerd zijn: "Het meeste dat in de pijplijn zat, hebben we gebracht", sprak Dave Robson, Head of Vehicle Performance van Williams. "We hebben een vleugel naar Silverstone meegenomen, die zullen we in Spa weer zien. Daarna zullen het waarschijnlijk kleine dingen zijn die we snel kunnen maken."

Focus op 2024

Robson ziet dat de focus op 2024 nu gelegd kan gaan worden: "Daar is het nu de juiste tijd voor. We moeten gaan begrijpen wat we nu hebben, deze auto over de verschillende types circuits laten gaan en kijken hoe we de auto zo kunnen afstellen dat onze coureurs het maximale eruit kunnen halen." Voor de Brit is het nog niet duidelijk of de updates doen waarvoor ze ontwikkeld zijn. Hongarije was de eerste echte test. "Het doel was om meer downforce te genereren. We hebben de updates nog niet op een circuit getest waar veel downforce gevraagd wordt."

De resultaten van het team in de Hongaarse GP hebben weinig reden tot hoop geboden. Beide Williams-coureurs kwamen niet in de punten. Alexander Albon kwam met plek elf redelijk in de buurt, maar moest toch een gat van veertien seconden laten op de tiende plek van Lance Stroll. Logan Sargeant kwalificeerde zich als laatste, spinde in de race en viel drie rondes voor het einde van de race met koelingsproblemen uit.