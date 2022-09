F1 Zandvoort 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training van de Dutch GP

Dit weekend is het tijd voor een van de hoogtepunten van het Formule 1-seizoen. De Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort was vorig jaar een pareltje, dit jaar kan het zomaar nog mooier worden. Want waar de tribunes in 2021 niet volledig gevuld mochten zijn door het coronavirus, zijn er dit weekend dagelijks meer dan honderdduizend mensen welkom. Ook zal het programma om de race heen groter zijn, met veel meer muziek, feesten en andere activiteiten.

Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de Formule 1. Dit seizoen delen Max Verstappen en Red Bull Racing de lakens uit. Verstappen won maar liefst negen van de eerste veertien races, en ook teamgenoot Sergio Perez mocht de grootste bokaal al eens in ontvangst nemen. Vorige week behaalde het team van Red Bull een 1-2 op het circuit van Spa-Francorchamps in België. Verstappen moest na een gridstraf als veertiende vertrekken, maar won de race toch nog relatief eenvoudig.

Voor Ferrari is het vooral een seizoen van 'wat als'. De Scuderia won tot nu toe vier races, maar het hadden er zoveel meer kunnen zijn. Om verschillende redenen werden de gewenste resultaten niet altijd behaald. Dit weekend lijkt Ferrari echter over een sterk pakket te beschikken. De rode bolide is tot nu toe sterk geweest op circuits waar met veel downforce gereden werd, en een walk in the park voor Verstappen zoals vorige week lijkt uitgesloten.

En wat kan Mercedes dan nog? Voor de zomerstop leken ze de wagen onder controle te hebben met twee dubbele podiums in Frankrijk en Hongarije, maar in Spa ging het helemaal mis. In de kwalificatie kwamen de Zilverpijlen bijna twee seconden tekort, al lijkt de baan in Zandvoort totaal niet op de omloop in de Ardennen.

Vandaag krijgen we wellicht de eerste signalen als het gaat om wie zijn zaakjes dit weekend het beste voor elkaar heeft. Mis niets van de actie met ons liveblog.