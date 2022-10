F1 GP Japan 2022 liveblog: Volg de race

De Nederlandse Formule 1-fans moeten vroeg uit de veren, maar krijgen er ongetwijfeld geen spijt van. De Grand Prix van Japan wordt voor het eerst sinds 2019 weer verreden en in de kwalificatie voorafgaand aan de race stelde Max Verstappen de pole-position veilig. Mocht de Nederlander ook de zege pakken én de snelste raceronde rijden, dan is zijn tweede wereldtitel een feit. De Red Bull-rijder moet alleen wel op veel tegenstand rekenen van Ferrari. Charles Leclerc en Carlos Sainz starten pal achter de Nederlander. Kunnen zij hem het leven zuur maken of rijdt Verstappen bij de start meteen weg bij de rest van het veld? En een belangrijke vraag is ook wat het weer gaat doen. Vrijdag werd het circuit van Suzuka geteisterd door regen, maar de zaterdag verliep compleet droog. Voor de wedstrijd wordt wel weer een spatje regen verwacht. Alle ingrediënten lijken aanwezig voor een prachtige race.

Verder naar achteren vinden we de mannen van Alpine, Mercedes en McLaren. Hoewel Mercedes in de stand bij de constructeurs een grote voorsprong heeft op de twee andere teams, gaat het tussen het eerste en laatstgenoemde team spannend worden. In het constructeurskampioenschap ontlopen het Franse en Britse merk elkaar amper. Alpine lijkt dit weekend de overhand te hebben, maar kunnen zij deze sterke vorm ook laten zien in de race of gaat McLaren ze voorbij? Tussen Alfa Romeo, AlphaTauri, Aston Martin en Haas is de strijd ook nog niet voorbij. Ook voor hen geldt dat elk punt van grote waarde is. Wie deelt de lakens uit in de middenmoot en wie zakt door het ijs?

De Grand Prix van Japan begint om 07.00 uur Nederlandse tijd, met zoals gezegd Red Bull-coureur Max Verstappen op de pole-position. Wil je niets van de actie missen? Volg dan ons liveblog!