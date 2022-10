F1 GP Japan 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De ogen zijn dit F1 Grand Prix-weekend voornamelijk gericht op maar een man: Max Verstappen. Hij krijgt op Circuit Suzuka zijn tweede kans om de wereldtitel veilig te stellen. Het Japanse circuit is door de nauwe samenwerking met Honda de perfecte plek om het tweede kampioenschap binnen te halen. Het is echter de grote vraag of hem dat gaat lukken. De regerend wereldkampioen verdedigt zijn titel met succes zodra hij zondag de race wint en ook nog eens de snelste ronde rijdt. Ferrari is echter van plan het de Nederlander aardig moeilijk te maken. Lukt het Mercedes ook om zich te bemoeien met de strijd vooraan?

De tweede grote strijd in het kampioenschap gaat tussen McLaren en Alpine. Het Franse merk kende een belabberd Singaporees raceweekend en verliet de stadstaat met een dubbele uitvalbeurt. Voor de heren uit Woking verliep het met een stevige puntenfinish een stuk beter. Lando Norris en teamgenoot Daniel Ricciardo haalden afgelopen zondag 22 punten binnen en gingen daarmee aan Alpine voorbij in het constructeurskampioenschap. Die strijd is nog niet uitgevochten en dus is het voor beide teams zaak om vanaf de start de auto juist af te stellen. Daarachter is het spannend tussen Alfa Romeo, Aston Martin, Haas en AlphaTauri. Ook daar ligt de strijd nog helemaal open.

De eerste vrije training wordt om 05.00 uur Nederlandse tijd in gang geschoten. Mis niets van de actie met ons liveblog!