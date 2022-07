F1 Grand Prix van Frankrijk 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Na Grands Prix op Silverstone en de Red Bull Ring kregen de Formule 1-coureurs en -teams even wat tijd om op adem te komen, maar inmiddels staat de twaalfde ronde van 2022 op het programma. Het circus is afgereisd naar het zuiden van Frankrijk en vertoont dit weekend zijn kunsten op Circuit Paul Ricard. Het belooft met temperaturen van rond de 33 graden een snikheet weekend te worden.

De Nederlander Nyck de Vries krijgt in VT1 zijn tweede F1-kans van het seizoen. De Fries kwam eerder al in actie bij Williams, maar mag deze vrijdag de Mercedes van Lewis Hamilton aan de tand voelen. Dat team heeft sowieso de ogen op zich gericht dit weekend. Met een verbeterde auto en het gladde Franse asfalt is er een kans dat het Duitse merk zich met de strijd om de zege kan bemoeien, al durfde George Russell zich niet te wagen aan dergelijke uitspraken. De eerste sessie moet in ieder geval duidelijk maken in hoeverre de Mercedes-bolide last heeft van bouncing, al lijkt het al een stuk minder te zijn.

Ferrari hoopt de performance dat het in Oostenrijk liet zien door te trekken in Frankrijk. De F1-75 van Charles Leclerc was op de Red Bull Ring in de race een maatje te groot voor de Red Bull van Max Verstappen. Laatstgenoemde merkte wel op dat het pakket van de hele auto niet klopte in Spielberg en heeft goede hoop op een beter resultaat dit weekend. Carlos Sainz incasseerde in Oostenrijk zijn zoveelste uitvalbeurt door betrouwbaarheidsproblemen. Ferrari mag dan wel de snelste auto hebben, er is nog wel genoeg werk aan de winkel. Wat er allemaal gaat gebeuren in VT1 is allemaal te volgen via ons liveblog.