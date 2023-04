F1 Baku live: Volg de sprintrace

Maar liefst zes keer organiseert de Formule 1 in 2023 een sprintrace, waarvoor afgelopen week een gewijzigd weekendformat is geïntroduceerd. De eerste sprintrace staat dit weekend op de rol tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De enige vrije training en de twee kwalificatiesessies zijn inmiddels achter de rug en dus gaat de focus nu naar de races, te beginnen met de sprintrace. De korte zaterdagse race gaat over zeventien ronden en neemt naar verwachting ongeveer een half uur in beslag.

Qua racetempo staat er dit jaar absoluut geen maat op Red Bull Racing, dat de eerste drie races won en in twee gevallen ook een dubbelzege behaalde. Wel hadden Max Verstappen en Sergio Perez bij alle voorgaande races dit seizoen ook de pole-positions onderling verdeeld. Voor de sprintrace en later ook de Grand Prix in Azerbeidzjan is dat anders, want Charles Leclerc is met de beste startpositie aan de haal gegaan voor beide races. De Ferrari-coureur zette zijn bolide tegen het einde van de sprint shootout in de muur, maar zijn eerste ronde in SQ3 bleek rap genoeg om de eerste startplek veilig te stellen.

De grote vraag is of Leclerc de pole-position kan omzetten in een overwinning in de sprintrace. Op basis van de vertoningen in de eerdere races dit jaar lijkt dat een zware opgave te worden, aangezien de Red Bulls in de races ogenschijnlijk nog sterker voor de dag kwamen dan in de kwalificaties. Bovendien heeft hij zowel Perez als Verstappen achter zich staan op de grid, terwijl teamgenoot Carlos Sainz last had van het late foutje van de Monegask en daardoor vanaf P5 moet beginnen. Gaat Red Bull dan toch met het dagsucces aan de haal, of weet Leclerc de coureurs van de Oostenrijkse formatie voor te blijven?

Voor Nyck de Vries kreeg een moeizame start op vrijdag helaas een passend vervolg in de sprint shootout, waarin hij mede door een late rode vlag in SQ1 niet verder kwam dan de twintigste positie op de grid. Hoeveel risico wil de AlphaTauri-rijder nemen en hoe ver kan hij naar voren komen? Op deze vragen komt vanaf 15.30 uur een antwoord, want dan gaat de eerste F1-sprintrace van 2023 van start. Met het Motorsport.com liveblog houden we je met updates van onze journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan.