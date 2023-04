F1 Baku live: Volg de sprint shootout

Het Baku City Circuit is dit weekend het decor van de eerste van zes sprintraces van de Formule 1 in 2023. Het weekend in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku is ook het moment dat het gloednieuwe format voor de sprintraceweekenden voor het eerst wordt ingezet. Vrijdag hebben de coureurs de enige vrije training en de kwalificatie voor de race op zondag al afgewerkt. De op het oog nutteloze tweede training is geschrapt en vervangen door een extra kwalificatie om de startgrid voor de sprintrace te bepalen.

Deze tweede kwalificatiesessie heeft de naam sprint shootout gekregen en zorgt ervoor dat de gehele zaterdag in het teken van de korte, ongeveer 100 kilometer tellende race staat. Voor deze sprint shootout wordt in de basis hetzelfde format gehanteerd als voor de reguliere kwalificatie op vrijdag, al zijn er enkele opvallende verschillen. Allereerst duren de segmenten van de tweede kwalificatie minder lang dan gebruikelijk: SQ1 duurt twaalf minuten, gevolgd door SQ2 van tien minuten en de acht minuten durende SQ3. Ook is al bepaald op welke banden de sessies afgewerkt moeten worden: in SQ1 en SQ2 moeten de coureurs verplicht op nieuwe mediums in actie komen, voor SQ3 geldt dat zij op een nieuwe set softs moeten rijden. Zo geldt voor Lando Norris en Yuki Tsunoda dat zij geen nieuwe zachte banden meer hebben, waardoor zij zelfs bij plaatsing niet aan SQ3 mogen deelnemen.

Het weekendformat zorgt er eveneens voor dat er voor aanvang van de sprint shootout al een idee is van de verhoudingen. Zo heeft Charles Leclerc zich vrijdag al van pole-position voor de Grand Prix op zondag verzekerd door Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez af te troeven. Kan de Ferrari-coureur dat in de sprintkwalificatie herhalen, of weet een van de Red Bull-rijders met de snelste tijd in SQ3 aan de haal te gaan? En wat kan Nyck de Vries, nadat zijn vrijdagse kwalificatie volledig mislukte door een crash vroeg in Q1? Het antwoord op deze vragen wordt vanaf 10.30 uur Nederlandse tijd gegeven tijdens de sprint shootout op het Baku City Circuit. In het onderstaande liveblog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de baan, aangevuld met updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.