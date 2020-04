Vettel staat op punt te beginnen met simracen

De viervoudig F1-wereldkampioen heeft zich tot op heden nog niet laten zien in de virtuele racewereld, die vooralsnog vooral gedomineerd werd door jonge coureurs als Max Verstappen en Lando Norris. Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc maakte recent zijn debuut in de simracerij en nu heeft ook Vettel zelf een set aangeschaft om de eerste stappen te zetten.

Gevraagd door Motorsport.com of hij ook in de verleiding is gekomen om te beginnen met simracen, zei Vettel: “De waarheid is dat ik tot een paar dagen geleden nog geen simulator had, ik kon de verleiding weerstaan omdat ik niet echt de kans had. Ik heb er veel over gehoord en toen wilde ik wel eentje hebben en het proberen, maar ik moet het nog steeds goed opzetten. Over het algemeen zie ik voor mezelf geen carrière in de simracerij. Het is voor mij meer voor de fun. Ik ben opgegroeid met dit soort dingen en heb games gespeeld maar om eerlijk te zijn doe ik dit soort dingen niet meer sinds ik kinderen heb. Ik ga zien hoeveel tijd ik daarvoor nu heb. Ik heb wat dingen gelezen over een aantal races en heb gezien dat Charles het heel goed heeft gedaan bij zijn debuut. Dat is mooi voor hem en voor het team."

Voor de Formule 1-coureur zal het niet meteen een belangrijke hobby worden, zegt hij: “Het zal toch vooral gaan om het plezier”, vervolgde de Duitser. “De races in de echte wereld genieten nog altijd prioriteit. Dat is waar de focus natuurlijk ligt. Voor de rest is het leuk om te doen. Ik weet dat bepaalde mensen het heel serieus nemen en er veel tijd aan besteden, maar ik geniet ook van andere dingen. Het wordt een soort mix.”

Vettel laat dit weekend nog verstek gaan, maar zes van zijn F1-collega's komen wel in actie tijdens de virtuele Grand Prix van China.

Met medewerking van Jonathan Noble