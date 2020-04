Norris zou Verstappen graag aan start van virtuele GP's zien

Elke zondag dat er een Grand Prix had moeten plaatsvinden, organiseert de Formule 1 nu een online race in de game F1 2019. Verstappen, die bekend staat als fervent simracer en op vrijdagavond nog de eindzege pakte in de Real Racers Never Quit-competitie, liet eerder weten dat hij niet mee zal doen aan deze virtuele krachtmetingen. "Vooral omdat ik het spel nooit speel. Voordat je dat spel een beetje snapt, ben je weer een paar dagen verder. Daar heb ik op dit moment niet zo veel zin in", zei hij daar eerder over bij het Formule 1 Café. "Ook omdat ik al druk ben met allerlei andere spellen. Dan moet je heel veel switchen [tussen spellen] en dat werkt ook niet. En ik doe wel altijd ergens aan mee om te winnen. Ik ga niet in het achterveld rondrijden. Dan doe ik liever helemaal niet mee."

"Absoluut", geeft Norris lachend antwoord op de vraag van Sky Sports of Verstappen bang is om van hem te verliezen in F1 2019. "Nee, ik heb geen idee", gaat hij daarna op serieuze toon verder. "Ik vind het zelf erg leuk om de F1-game te spelen. Je hebt in bepaalde opzichten het gevoel dat je in een Formule 1-auto rijdt en je racet bovendien op de Formule 1-circuits. Maar op een programma als iRacing, waarop Max en ik het vaak tegen elkaar opnemen, heb je iets meer variatie. Je kunt ervoor kiezen om met een GT-auto te rijden, maar je kunt ook in een formulewagen stappen. Je kunt dus veel meer verschillende dingen doen en ik denk dat Max daar gewoon meer plezier aan beleeft. Hij vindt het leuk om van de ene naar de andere auto te kunnen overstappen."

"Hij heeft volgens mij sowieso nog niet zo heel veel gereden op het officiële F1-spel. Hij zegt altijd dat hij als ergens aan meedoet, hij ook wil kunnen winnen. Dus ik weet niet of hij niet mee wil doen, omdat hij het idee heeft dat hij niet kan winnen, of dat hij er misschien niet zo veel vertrouwen in heeft omdat hij het spel nog niet zo vaak heeft gespeeld. Geen idee, maar Red Bull zou hem moeten zeggen dat hij mee moet doen. Ik denk dat dat beter zou zijn [voor de online Formule 1-races]."

Komende zondag wordt de virtuele editie van de Australische Grand Prix verreden. Daaraan doen momenteel zes Formule 1-coureurs mee. Naast Lando Norris staan ook Nicholas Latifi, Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell en Antonio Giovinazzi op de deelnemerslijst.