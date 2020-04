Giovinazzi zesde F1-coureur bij Virtual Australian Grand Prix

Nadat de Formule 1 tijdens de eerste Virtual Grand Prix op het Bahrain International Circuit met Lando Norris en Nicholas Latifi slechts twee coureurs van het huidige deelnemersveld deel zag nemen, presenteerde de koningsklasse donderdag meer dan het dubbele daarvan voor de Virtual Australian Grand Prix. Naast Norris en Latifi werden ook Charles Leclerc, Alexander Albon en George Russell aangekondigd als deelnemers, waardoor een kwart van alle F1-coureurs zondag meedoet aan de simrace.

Daar blijft het niet bij, want Alfa Romeo maakte bekend welke coureurs het zondag inzet bij de Virtual Grand Prix van Australië. Naast drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert, die in de Virtual Grand Prix van Bahrein ook voor het team uitkwam, wordt vaste F1-coureur Antonio Giovinazzi ingezet. De Italiaan kondigde in gesprek met La Gazzetta dello Sport al aan dat hij zondag zijn simrace-debuut maakt en dat nieuws wordt dus door Alfa Romeo bevestigd.

Simracen is ook voor Giovinazzi een manier gebleken om scherp te blijven. Vanwege de situatie rond het coronavirus in Italië heeft hij zijn familie al een tijdje niet gezien en dus spendeert hij zijn tijd vooral aan trainingen en koken, wat hij zijn nieuwe passie noemt. Die activiteiten wisselt hij af met sessies in zijn eigen simulator. “Het is een belangrijke training, want het helpt bij het vasthouden van je concentratie”, zegt Giovinazzi.