Sainz en Correa debuteren in Virtual Grand Prix China

De Formule 1 kondigde donderdag al aan dat zes huidige Formule 1-coureurs hun opwachting maken in de derde Virtual Grand Prix van 2020. Net als bij de virtuele race op Albert Park in Melbourne zijn dat in China Lando Norris, Charles Leclerc, Alexander Albon, George Russell, Nicholas Latifi en Antonio Giovinazzi. Laatstgenoemde komt voor de tweede keer op rij in actie voor Alfa Romeo, het team waarvan de Italiaan dit Formule 1-seizoen ook de kleuren verdedigt.

Tijdens de vorige races was er nog een plekje in de line-up ingeruimd voor drievoudig Grand Prix-winnaar Johnny Herbert, maar de Brit keert in China niet terug bij Alfa Romeo. De nieuwe teamgenoot van Giovinazzi luistert naar de naam Juan Manuel Correa. De Ecuadoraans-Amerikaanse coureur reed afgelopen seizoen in de Formule 2, tot hij op Spa-Francorchamps zwaargewond raakte bij het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert. Nog altijd is Correa aan het revalideren van de blessures die hij daarbij opliep aan beide benen. Ook testte hij afgelopen jaar voor Alfa Romeo en is hij behoorlijk ervaren in het simracen. De afgelopen weken deed hij al regelmatig mee met andere esports-initiatieven, en zondag volgt dus zijn debuut in de Virtual Grands Prix van de Formule 1.

McLaren is zondag het tweede team dat met de volledige rijdersbezetting van het Formule 1-seizoen 2020 aantreedt in een digitale Grand Prix. Williams racete in Melbourne al met Russell en Latifi en doet dat in China wederom, terwijl Norris weer aantreedt namens McLaren. Voor het eerst dit jaar krijgt hij daarbij gezelschap van Carlos Sainz Jr., die zijn debuut maakt in de Virtual Grand Prix-reeks.

De Virtual Chinese Grand Prix begint zondag om 19.00 uur en is onder andere te zien op de YouTube-, Twitch- en Facebook-pagina’s van de Formule 1.