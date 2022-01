Teamorders in DTM verleden tijd na farce op Norisring

Het Duitse kampioenschap werd in 2021 voor het eerst onder GT3-regels afgewerkt en kende een controversieel eind nadat Mercedes coureurs Lucas Auer en Philip Ellis opdroeg om vaart te minderen zodat titelkandidaat Maximilian Götz kon passeren. De Duitser stond voor aanvang van de finale 22 punten achter klassementsleider Liam Lawson, maar pakte zo op onwaarschijnlijke wijze alsnog de titel. Lawson had eerder in de race averij opgelopen na een aanrijding met Audi-coureur Kelvin van der Linde.

DTM-voorzitter Gerhard Berger was snoeihard in zijn oordeel na de farce op de Norisring en kondigde maatregelen aan om herhaling te voorkomen. Nu is bevestigd dat teamorders verboden worden in de DTM. “Teams en coureurs die invloed hebben op het verloop van de race door middel van een teamorders riskeren uitgesloten te worden van het kampioenschap”, liet de organisatie weten in een verklaring. In de conceptversie van het nieuwe reglement is opgenomen dat “geen sponsor, leverancier, bedrijf of derde, waaronder een fabrikant, importeur of agent, toestemming heeft om een teamorder af te roepen op een coureur of deelnemer.”

Het Duitse kampioenschap deelt vanaf dit seizoen ook een punt uit voor de snelste raceronde, vergelijkbaar met de Formule 1 en Formule E. Ook kan de Balance of Performance op elk gewenst moment aangepast worden door de organisatie.