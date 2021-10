Van der Linde trekt boetekleed aan: "Ik ben hier niet trots op"

In de drie slotraces van het DTM-seizoen slaagde Kelvin van der Linde er steeds in contact te maken met Red Bull-poulain Liam Lawson. Door een crash in de beslissende wedstrijd van het seizoen gingen de titelkansen van Lawson uit het raam terwijl Maximilian Götz met de titel aan de haal ging. Men had er bij Mercedes overigens wel teamorders voor nodig om Götz de titel te laten winnen. Lawson begon als favoriet aan het laatste DTM-weekend, maar stond uiteindelijk met lege handen. Van der Linde werd de boeman voor het Red Bull-kamp. Lawson noemde hem ‘de smerigste coureur’ waar hij ooit tegen gereden had en ook Red Bull-adviseur Helmut Marko wilde zich ermee bemoeien. Hij vroeg om een schorsing voor de acties van de Zuid-Afrikaan.

Van der Linde kreeg voor zijn vergrijp in de finale een straf van vijf seconden, maar kreeg daarna de hele wereld over zich heen. Via Twitter deelde Van der Linde het nieuws dat hij Lawson telefonisch gesproken heeft. “Na de race van zondag heb ik besloten om social media even te laten voor wat het is en te reflecteren op wat er gebeurd is”, schreef Van der Linde. “In die tijd heb ik in ieder geval contact gezocht met de persoon die een excuus van mij verdiende. Liam en ik hebben dinsdagavond gesproken. We hebben alle gebeurtenissen besproken en ik heb mijn excuses aangeboden voor de actie die hem de titel gekost heeft. Ik heb ook mijn excuses aangeboden voor de manier waarop ik de media te woord heb gestaan, ik zat vol adrenaline en kreeg direct een microfoon onder mijn neus zonder dat ik gezien had wat er gebeurd was. Ik ben er niet goed mee omgegaan en daar ben ik niet trots op.”

De Abt-coureur kreeg na de controverse op de Norisring ook een lawine van haatberichten op social media. “Op sportief vlak heeft iedereen recht op zijn eigen mening”, vervolgde Van der Linde. “Wij zijn als coureurs verantwoordelijk voor het nemen van beslissingen zonder dat daar echte bedenktijd voor is. Dat zijn niet altijd de beste beslissingen en soms hebben ze serieuze consequenties. De haat die ik op social media heb ontvangen maakt me verdrietig en het gaat tijd kosten dat te verwerken. Het enige dat ik kan zeggen tegen de mensen die het nodig vonden om dingen te schrijven: Je kent mij niet, je kent mijn familie niet en je hebt zeker niet een dag in mijn schoenen gestaan. Sport is sport. Maar vergeet niet dat er ook een persoon schuilgaat achter de sportman. Ik wens dit geen enkele persoon toe. Ik kom volgend jaar sterker terug en dan doe ik het beter. Kelvin.”

GT3-specialist Van der Linde sloot het DTM-seizoen af op de derde plaats, 22 punten achter Götz en 19 punten achter Lawson.

