DTM Norisring: Tijdschema, tv-uitzending, stand en meer

Dat de Norisring zo laat in het DTM-seizoen op het programma staat is an sich al uniek. De stratenrace wordt doorgaans in het voorjaar of in de zomer gehouden, maar door de coronacrisis moest de organisatie creatief zijn met de kalender. En dus vond de finale niet afgelopen weekend plaats in Hockenheim, maar wordt het seizoen nog een weekend langer gerekt en is de Norisring het toneel van de grote finale. Het is bovendien voor het eerst dat er met GT3-materiaal gereden wordt in de straten van Neurenberg.

De verhoudingen zijn afgelopen weekend op de Hockenheimring nog maar eens op scherp gezet. Kelvin van der Linde leek uit te halen, maar de Audi-coureur kreeg zondag een flinke portie pech te verwerken. Met slechts een twaalfde plaats leverde hij zijn opgedane voorsprong op zaterdag weer in. Voor Red Bull-protegé Liam Lawson was dat een welkome verrassing nadat hij zelf alles deed om weer wat punten te scoren. De coureur werd tweede in de race op zondag en zijn titelkansen zijn daardoor springlevend.

Het verschil met Van der Linde bedraagt nu 14 punten met Maxi Götz op 26 punten achterstand. Oud-DTM-kampioen Marco Wittmann is uitgeschakeld voor de titel, hij raakte na een teleurstellend weekend op de Hockenheimring verder achterop en kan nieuw succes wel vergeten. De grote vraag voor komend weekend is dus: Wie wordt de eerste DTM-kampioen in het nieuwe tijdperk?

Tijdschema DTM Norisring

De DTM houdt er tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen een licht gewijzigd programma op na. De races beginnen normaliter om 13.30 uur, ditmaal starten beide wedstrijden al om 13.00 uur.

Datum Sessie Tijden Vrijdag 8 oktober Eerste vrije training 12.00-12.45u Vrijdag 8 oktober Tweede vrije training 16.00-16.45u Zaterdag 9 oktober Kwalificatie race 1 09.45-10.30u Zaterdag 9 oktober Race 1 13.00-14.30u Zondag 10 oktober Kwalificatie race 2 09.45-10.30u Zondag 10 oktober Race 2 13.00-14.30u

DTM op televisie kijken

De DTM-uitzendrechten in Nederland zijn in handen van Ziggo. De races zijn daar enkel te zien met het aanvullende abonnement Ziggo Sport Totaal. Dit abonnement kost per maand 14,95 euro. De DTM wordt uitgezonden via het speciale Racing-kanaal. Hier zijn beide wedstrijden live te volgen. Het gratis beschikbare kanaal 14 zendt geen DTM-races uit. Op het Racing-kanaal worden ook de wedstrijden van de DTM Trophy, de opstapklasse richting de DTM, live uitgezonden. Deze races vinden na de grote broer plaats.

In Duitsland is de DTM niet meer te zien via de publieke kanalen. De races worden uitgezonden door Sat.1, maar deze zender zit bij de meeste aanbieders niet in het basispakket.

Livestream DTM Hockenheim

Door de exclusiviteitsdeal met Ziggo zijn de DTM-races ook niet via een livestream te volgen. Het YouTube-kanaal van de klasse zendt de kwalificaties en races live uit, maar dit is met een geo-block niet in Nederland te zien. Ook het streamingsplatform DTM Grid is in Nederland niet te gebruiken voor liveverslag van de DTM. Op Motorsport.com zijn er later op de dag wel samenvattingen van de wedstrijden te zien.

Actuele stand in de DTM