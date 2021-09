DTM Hockenheim: Tijdschema, tv-uitzending, stand en meer

De trouwe DTM-volger weet: het seizoen wordt jaarlijks afgesloten op de Hockenheimring. Dit jaar is dat echter niet het geval. Door de coronacrisis is de stratenrace op de Norisring verplaatst naar 10 oktober, waardoor de beoogde seizoensfinale in Hockenheim opeens de voorlaatste race van het jaar is geworden.

Het spektakel zal er niet minder groot door zijn. De strijd om de titel is nog altijd onverminderd spannend. Red Bull-protegé Liam Lawson heeft met zijn AF Corse Ferrari de leiding in handen. Zijn voorsprong op DTM-rijder Marco Wittmann bedraagt slechts negen punten, terwijl Kelvin van der Linde (Audi) daar zes punten achter staat. Ook Maximilian Götz maakt in zijn Mercedes met twintig punten achterstand op de leider nog alle kans op de titel. Het feit dat de rijders van vier verschillende merken de dienst uitmaken zegt genoeg over het spanningsveld in de DTM. Wie slaat er toe op de Hockenheimring en wie bezwijkt onder de druk?

Tijdschema DTM Hockenheim

De DTM houdt er tijdens de voorlaatste ronde van het seizoen een licht gewijzigd programma op na. De races beginnen normaliter om 13.30 uur, ditmaal starten beide wedstrijden al om 12.50 uur.

Datum Sessie Tijden Vrijdag 1 oktober Eerste vrije training 11.45-12.30u Vrijdag 1 oktober Tweede vrije training 15.25u-16.10u Zaterdag 2 oktober Kwalificatie race 1 10.20-10.40u Zaterdag 2 oktober Race 1 12.50-14.20u Zondag 3 oktober Kwalificatie race 2 10.20-10.40u Zondag 3 oktober Race 2 12.50-14.20u

DTM op televisie kijken

De DTM-uitzendrechten in Nederland zijn in handen van Ziggo. De races zijn daar enkel te zien met het aanvullende abonnement Ziggo Sport Totaal. Dit abonnement kost per maand 14,95 euro. De DTM wordt uitgezonden via het speciale Racing-kanaal. Hier zijn beide wedstrijden live te volgen. Het gratis beschikbare kanaal 14 zendt geen DTM-races uit. Op het Racing-kanaal worden ook de wedstrijden van de DTM Trophy, de opstapklasse richting de DTM, live uitgezonden. Deze races vinden na de grote broer plaats.

In Duitsland is de DTM niet meer te zien via de publieke kanalen. De races worden uitgezonden door Sat.1, maar deze zender zit bij de meeste aanbieders niet in het basispakket.

Livestream DTM Hockenheim

Door de exclusiviteitsdeal met Ziggo zijn de DTM-races ook niet via een livestream te volgen. Het YouTube-kanaal van de klasse zendt de kwalificaties en races live uit, maar dit is met een geo-block niet in Nederland te zien. Ook het streamingsplatform DTM Grid is in Nederland niet te gebruiken voor liveverslag van de DTM. Op Motorsport.com zijn er later op de dag wel samenvattingen van de wedstrijden te zien.

Actuele stand in de DTM