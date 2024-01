Van den Brink genoot tijdens 48-uursetappe Dakar: "Helemaal top!"

Het klassement bij de trucks in na de 48-uursetappe van de Dakar Rally helemaal overhoop gehaald. Niet Janus van Kasteren, maar de winnaar van de monsteretappe Martin Macik gaat als leider de rustdag in. Mitchel van den Brink reed in het kielzog van de Tsjech een goede special stage en noteerde een tweede tijd. Na afloop van de etappe straalt de 21-jarige coureur plezier uit. "Het waren twee prachtige dagen met alleen maar duinen. Helemaal top!", vertelt een genietende rijder.

In het klassement is de jongeling na zijn strakke optreden ook de top-drie binnengedrongen. Samen met navigator Moises Torrallardona en monteur Jarno van de Pol heeft Van den Brink de tijd van zijn leven gehad. "We hebben twee dagen alleen maar door de duinen gereden. Ik vond het fantastisch", noemt de Eurol Rallysport-man. "We hebben geen problemen gehad en de truck was erg goed. Dus we zijn tevreden met de tweede plaats." Aan de streep is het verschil tussen Van den Brink en winnaar Macik net iets meer dan een uur.

Een van de momenten waarop de Tsjech het verschil kon maken was op donderdag, bij het niet behalen van een moeilijk bereikbaar waypoint. Van den Brink probeerde een aantal keren om een waypoint die bovenop een duin lag te bereiken, maar slaagde daar niet in. Dat leverde niet alleen een kwartier tijdstraf op, ook ging er kostbare tijd verloren met de pogingen om toch de top van de duin te bereiken. "Daar hadden veel rijders last van", verklaart de Gelderlander. "Vandaag (vrijdag) hebben we wel alle controlepunten gehaald. Het was echt gaaf en we zijn blij met het resultaat."

Over de hoogte van de duinen heeft de specialist nog wel wat te zeggen. "Sommigen waren zo hoog dat we er niet tegenop kwamen", noemt Van den Brink. "We moesten dan een weg er omheen zoeken. Maar we hebben geen gekke dingen meegemaakt." Ook is de Iveco-coureur net als Van Kasteren niet blij met de verdeling van de brandstofpunten. "We hebben gisteren (donderdag) een keer even zonder brandstof gestaan. Vannacht (donderdag op vrijdag) hebben we in het bivak het een en ander over kunnen gieten", noemt de coureur. Met het overgieten was het nog spannend of de vrijdag wel zonder brandstofproblemen zou verlopen. "Wij sliepen in bivak C en bij bivak D - vijftig kilometer verder - konden we pas weer tanken. Dat hebben we op het nippertje gehaald. Daarna hebben we de proef zonder problemen uitgereden."