Na verschuivingen bij de motoren en de auto's in de Dakar Rally zijn de veranderingen in de top van het klassement bij de trucks na de 48-uursetappe enorm groot. Martin Macik was op donderdag al goed bezig en zette in vrijdag nog een tandje bij. De 34-jarige coureur heeft uiteindelijk met enorm vertoon van macht de etappeoverwinning gegrepen en is de nieuwe leider in het klassement. Mitchel van den Brink is met een tweede tijd de beste Nederlander van de dag en in het klassement de nieuwe nummer drie. Ales Loprais werd derde in de etappe en klom daarmee naar de tweede plek in de stand.

Vanaf het moment dat Macik vrijdagochtend vroeg in zijn Iveco stapte was duidelijk dat de coureur in het provisorische bivak goed had uitgerust. De Tsjechische rijder zag namelijk in het vervolg van de lange special stage de opgebouwde voorsprong alleen maar oplopen. Van den Brink behield zijn tweede tijd, maar verloor vlak voor het einde veel tijd. Macik kwam zodoende met meer dan een uur voorsprong op zijn Nederlandse tegenstander in de tijdenlijsten terecht. De traag gestarte Loprais kwam in het slotstuk van de etappe zelfs nog gevaarlijk dichtbij Van den Brink. Na een tijdstraf stond voor Van den Brink stond Loprais heel even tweede, maar later bleek ook laatstgenoemde coureur een waypoint te hebben gemist. Daardoor staat er ook vijftien minuten straftijd achter de naam van de Praga-coureur en houdt Van den Brink zijn tweede tijd in handen.

Titelverdediger Janus van Kasteren kende op donderdag al een zware eerste dag in het Empty Quarter. De Brabander zag zijn opgebouwde voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen en op vrijdag lukte het hem niet om te herstellen. Sterker nog, niet alleen de eerste plek in het klassement verdween, maar voorlopig moet de De Rooy-coureur het doen met een vierde plek in de stand. Alleen een wonder kan Van Kasteren nog aan titelprolongatie helpen, met nog een kwart van de etappe voor boeg voor de Brabantse coureur staat de al gefinishte Macik in het virtuele klassement twee uur voor.

Voor de trucks blijkt het rijden in de Arabische woestijn sowieso een gigantische uitdaging. Meerdere teams hadden donderdag moeite om het eerste bivak te bereiken en onderweg is duidelijk dat een groot aantal trucks veel waypoints hebben gemist. Onder andere Pascal de Baar is op geen enkel meetpunt doorgekomen.

