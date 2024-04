Sinds 2009 is er een apart quadklassement in de Dakar Rally, maar vanaf volgende editie is er geen ruimte meer voor deze voertuigen. Aan de vooravond van de W2RC-rally in Portugal maakte directeur David Castera het drastische besluit bekend nadat het gerucht al langere tijd rondging dat die klasse af zou vallen. "Iedereen heeft het over de quads. De quads gaan wel aan de andere races voor het wereldkampioenschap meedoen, maar we hebben besloten dat ze niet aan de Dakar mee mogen doen", verklaart de Spanjaard.

Het was volgens Castera onvermijdelijk om deze keuze te maken, omdat er vanuit de fabrikanten weinig animo is om aan de slag te gaan met de quads. Sinds de invoering van de klasse hebben alleen rijders op een Yamaha Raptor 700 de rally gewonnen en afgelopen jaar reden alle deelnemers op deze quad. "We hebben daardoor te weinig deelnemers", legt de directeur uit. "We gaan ons daarom focussen op de motoren. We gaan dus voorlopig stoppen met de quads." Afgelopen editie stonden er ook maar tien quads aan de start, waarvan er maar zeven de finish bereikten.

De Argentijn Manuel Andújar won afgelopen jaar de rally voor de tweede keer in zijn carrière, maar mag deze titel dus niet volgend jaar verdedigen. In vijftien edities is de overwinning vaker naar een Argentijnse coureur gegaan. Acht keer won een coureur uit het Zuid-Amerikaanse land de quadklasse. De succesvolste coureur in de Dakar bij de quads is de Chileen Ignacio Castele. Hij won drie keer de loodzware rally, voor het laatst in 2020.