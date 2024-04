Dit weekend staat alweer de vierde Grand Prix van het jaar op het programma, dit keer in Japan. Het circuit van Suzuka is uitdagend, want het staat bekend om zijn snelle bochten. Ook zijn er langzamere sectoren, waardoor de teams voor een uitdaging staan om de auto goed af te stellen. Het weer zorgt in ieder geval voor weinig spektakel, want beide dagen is de kans op neerslag klein.

Op vrijdag worden de eerste vrije trainingen afgewerkt en kan het weer een rol spelen. Het is dan 16 graden met een mix van wolken, zon en waarschijnlijk ook enkele korte buien. Last van de wind krijgen de coureurs niet, want de verwachting is dat het niet heel hard gaat waaien. Na de vrijdag verdwijnen de regenwolken, waarna ook de zon de kans krijgt om zich te laten zien.

Zowel zaterdag als zondag is het prima weer voor de coureurs voor de trainingen, kwalificatie en de race. Zaterdag zijn er tijdens de derde vrije training en kwalificatie vrij veel wolken aanwezig met tussendoor ook ruimte voor de zon. Het is voor de aanwezige fans prima toeven, want met een licht briesje en 17 graden is het goed weer. De kans op een bui is overdag ook klein, al neemt de buienkans in de avond wel toe, maar dan is de baanactie voorbij en zijn de meeste fans al naar huis.

Zondag is meer ruimte voor de zon dan op zaterdag. De temperatuur komt dan bij een matige westenwind uit op ongeveer 21 graden. Beide dagen is de luchtvochtigheid wel vrij hoog, wat zijn impact kan hebben op de race. De wedstrijd gaat ’s middags om 14.00 uur van start in Japan en is ’s ochtends vroeg om 08.00 uur te volgen. Tijdens de race is de zonkracht vrij hoog. De Japanse racefans en de aanwezige journalisten doen er verstandig aan om zich op de tribunes regelmatig goed in te smeren.