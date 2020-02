Van der Mark baalt van gemiste kans: “Plan was om te winnen”

Van der Mark kwam in de kwalificatie niet verder dan een ietwat teleurstellende zevende positie maar de Nederlander werkte zich in race 1 keurig op naar voren. In de slotfase nam hij het heft in handen door de leiding te pakken maar kon niet voorkomen dat zijn teammakker hem alsnog voorbij stak. Op de laatste meters vlogen ook Alex Lowes en Scott Redding voorbij aan de Nederlander, die op 0.137 achterstand vierde werd.

“Ons plan was om te winnen en ik had het gevoel dat ik daartoe in staat was”, blikte Van der Mark terug op zijn race. “We wisten dat we over een goede snelheid beschikten en dat een hele race vol zouden kunnen houden maar ik wilde de race niet leiden. Ik wilde achter wat jongens blijven rijden en de banden sparen. Het plan pakte goed uit en ik voelde me op mijn gemak, op bepaalde stukken zelfs sneller dan de anderen. Helaas verloor ik grip en met name in de laatste twee bochten. Ik kon niet meer naar voren komen. Het is zonde dat we het podium niet hebben gehaald. We moeten nog een klein beetje verbeteren om daar zondag wel te staan. Felicitaties aan Toprak. Samen hebben we laten zien dat de nieuwe R1 een goede stap voorwaarts is.”

Samenvatting eerste WSBK-race op Phillip Island: