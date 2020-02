WSBK Phillip Island: Razgatlioglu wint voor Yamaha, Van der Mark P4

In de kwalificatie kwam de Turkse promovendus nog niet verder dan een plek op de tweede startrij. Razgatlioglu moest namelijk genoegen nemen met P4, terwijl Van der Mark op de zevende positie bleef steken. Het zou bepaald niet desastreus blijken voor het Yamaha-duo. Onder meer omdat polesitter Tom Sykes maar kort kon genieten van zijn mooie uitgangspositie. De BMW-coureur raakte de leiding bij de start al rap kwijt aan een ontketende Jonathan Rea.

De regerend kampioen in dienst van Kawasaki kwam langszij, maar daarmee was hij nog niet van zijn voormalig teamgenoot verlost. Sykes drukte zijn machine er aan de binnenkant van Lukey Heights weer tussen en dwong Rea zo op hoge snelheid in het gravel. Hij sloot als achttiende weer aan en probeerde er nog iets van te maken, maar een crash in de zesde ronde besloot anders. Voor het eerst sinds Brno 2018 kon er een DNF worden genoteerd voor de veelwinnaar van Kawasaki.

Sykes kon zijn positie vooraan nog wel vasthouden, maar dat zou halverwege ook veranderen. De BMW-rijder gokte namelijk met een zachtere achterband en moest dat in de tweede helft van de race duur bekopen. In het restant zou hij wegzakken tot de negende positie. Dit maakte de weg vrij voor een prachtige strijd vooraan, met onder meer Ducati-nieuwkomer Scott Redding, Razgatlioglu, Alex Lowes en Van der Mark.

De Nederlander pakte in de slotfase nog even de leiding, maar moest uiteindelijk toezien hoe zijn nieuwe teamgenoot Razgatlioglu iedereen te slim af was en hoe de Turk zo zijn derde WSBK-zege veiligstelde. Lowes, de voormalig teamgenoot van Van der Mark die dit jaar op een Kawasaki te bewonderen is, kwam in de laatste bocht ook nog langszij en pakte zo P2. Met een miniem verschil van 0.007 seconde greep hij ook nog bijna de zege. Tot verdriet van Van der Mark kwam ook Redding in de laatste meters nog voorbijrazen met de rappe Ducati. Hierdoor stond de Rotterdammer alsnog naast het podium, met slechts 0.137 van een seconde achterstand ten opzichte van de racewinnaar. Het zegt alles over de ongekend spannende seizoensopener.