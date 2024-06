Officieel: Michael van der Mark verlengt en blijft in 2025 bij BMW

Hoewel het raceweekend in Misano niet geheel naar wens verliep voor Michael van der Mark, heeft hij op maandag toch goed nieuws gekregen van BMW. De Duitse fabrikant heeft zijn contract verlengd, waardoor de Nederlander in 2025 opnieuw uitkomt in het World Superbike. Hij blijft de teamgenoot van Toprak Razgatlioglu, die het merk begin 2024 kwam versterken en inmiddels al kampioenschapsleider is. “Ik ben heel, heel blij en vereerd dat ik doorga met BMW. Ik ben heel blij dat ze nog steeds in mij geloven, zeker na twee moeilijke jaren”, zegt Van der Mark, verwijzend naar zijn blessureleed in 2022 en 2023, over zijn contractverlenging.

Volgend jaar gaat de 31-jarige rijder uit Gouda op voor zijn vijfde seizoen in dienst van het fabrieksteam van BMW. Dat hij in een vroeg stadium al zekerheid heeft over zijn toekomst, geeft hem ook vertrouwen voor de rest van het huidige World Superbike-seizoen. “Ik denk dat de resultaten van dit jaar verbetering laten zien. Ik ben heel blij met hoe het team werkt, hoe de BMW M1000RR werkt en hoe we verbeteringen blijven doorvoeren. Het is dus fantastisch om te kunnen blijven. Dit geeft me ook vertrouwen voor de rest van het seizoen. Ik ben er klaar voor om verder te bouwen op ons momentum.”

Vanuit BMW is er ook tevredenheid over het voortzetten van de samenwerking met Van der Mark. “We zijn zeer verheugd dat we met Toprak Razgatlioglu en Michael van der Mark twee absolute toprijders in ons fabrieksteam hebben voor het World Superbike-seizoen 2025”, zegt sportief directeur Marc Bongers van BMW Motorrad Motorsport. “In de afgelopen jaren hebben ze allebei bewezen dat ze tot de besten ter wereld behoren en ze zullen volgend seizoen een sterk duo vormen op onze BMW M1000RR.”

Bonovo Action BMW vertrekt uit WSBK

Volgend jaar lijken Razgatlioglu en Van der Mark vooralsnog de enige BMW-rijders in het World Superbike te worden. Dit jaar rijden ook Scott Redding en Garrett Gerloff op de M1000RR, wat zij doen bij het tweede fabrieksteam Bonovo Action. Die renstal houdt eind 2024 echter op te bestaan, zo heeft BMW gelijktijdig bekendgemaakt. Dat besluit heeft teameigenaar Jürgen Röder genomen vanwege persoonlijke redenen. “We vinden Jürgens besluit om zijn betrokkenheid bij het World Superbike te beëindigen zeer jammer, maar tegelijkertijd begrijpen we het”, zegt Bongers daarover. “We willen het gehele Bonovo Action BMW Racing Team, Jürgen Röder, teammanager Michael Galinski, de rijders, technici, monteurs en alle andere betrokkenen bedanken voor de uitstekende en professionele samenwerking van de afgelopen jaren.”