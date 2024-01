Van der Mark: "Komst Razgatlioglu laat zien hoe serieus BMW is"

De afgelopen jaren heeft BMW maar weinig grote successen weten te boeken in het WK Superbikes. Vorig seizoen wist het merk geen enkele podiumplaats te behalen en was Garrett Gerloff op de twaalfde plaats de beste rijder in het kampioenschap. Het moeizame 2023 heeft echter geen gevolgen voor de motivatie van de Beierse fabrikant, want Michael van der Mark ziet dat BMW momenteel het hardste werkt van alle deelnemende fabrikanten. "Dat denk ik wel, ja. Er zijn veel veranderingen doorgevoerd. We hebben nu een testteam. Niet zomaar eentje, maar met een serieuze line-up van twee zeer sterke rijders. BMW blijft er maar meer energie in steken", vertelde Van der Mark tijdens de teampresentatie van BMW aan Motorsport.com.

Het aankomende seizoen wordt het vierde van Van der Mark in dienst van BMW, dat sinds zijn komst een behoorlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. "De motor is sindsdien behoorlijk veranderd. Aanvankelijk was het stuurgedrag van de motor heel lastig, maar dat hebben we enorm kunnen verbeteren. Het gehele project blijft groeien, er komen ook nieuwe mensen bij het project. De nieuwe onderdelen worden nu sneller ontwikkeld. Alles is enorm gegroeid", legt de Nederlander uit over het werk dat BMW verricht heeft. Ook op de rijdersmarkt heeft het merk hard gewerkt, want met de komst van Toprak Razgatlioglu werd een absolute topper binnengehaald.

"Het aantrekken van Toprak bewijst hoe serieus BMW is", zegt Van der Mark daarover. Razgatlioglu is geen onbekende van de rijder uit Gouda, want in 2020 waren ze al eens teamgenoten bij het fabrieksteam van Yamaha. Die samenwerking beviel goed en dus kijkt Van der Mark er weer naar uit om een garage met de Turk te delen. "Ze hebben de beste rijder in het WK Superbikes gehaald en dat is goed voor mij. Het gaat ervoor zorgen dat alle BMW-rijders beter worden. Ik heb al eens samengewerkt met Toprak en het is fijn om weer een team met hem te vormen. Ik kan veel van hem leren."

Fitte Van der Mark mikt op zeges in 2024 - en misschien wel meer

Het leren van Razgatlioglu hoopt Van der Mark dit jaar te combineren met blessurevrij blijven. De afgelopen jaren werd hij regelmatig geteisterd door blessureleed. Zo brak hij afgelopen seizoen zijn dijbeen bij een crash op TT Circuit Assen, waardoor hij meerdere races uit de roulatie was. Na vier raceweekenden afwezigheid keerde hij weliswaar terug voor de laatste vijf evenementen, maar helemaal fit was hij toen nog niet. "De afgelopen jaren waren heel lastig voor mij, maar dat kunnen we niet veranderen. Ik was blij dat ik na de blessures weer kon rijden, maar nu voel ik dat ik weer helemaal fit ben", stelt de vijfvoudig WSBK-racewinnaar.

"Ik kijk uit naar de hervatting. Ik heb niet langer last van beperkingen. Tijdens mijn comeback vorig jaar had ik wel nog wat problemen. De rustperiode na de seizoensfinale heeft me geholpen om weer helemaal fit te worden, waardoor er nu geen problemen meer zijn", aldus Van der Mark, die met de nodige ambities aan het nieuwe WSBK-seizoen gaat beginnen. "Ik wil winnen!", zegt hij duidelijk, om daar aan toe te voegen: "Natuurlijk willen we het kampioenschap winnen, maar eerst moeten we maar eens wat races zien te winnen."