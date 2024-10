Bendsneyder meteen in de punten bij debuut in WorldSSP op Estoril

Na het vroegtijdige vertrek bij het Moto2-team Preicanos Racing maakte Bo Bendsneyder de overstap naar het WorldSSP, dat deel uitmaakt van het voorprogramma van het WK Superbikes. Hij nam bij het team van MV Agusta Reparto Corse - waar hij ook in 2025 zal rijden - het zitje over van Bahattian Sofuoglu. Voor Bendsneyder was het een kwestie van wennen aan de motor, de MV Agusta F3 800 RR, en het kampioenschap, maar ondanks de wisselvallige omstandigheden slaagde de Rotterdammer erin om direct een goede indruk achter te laten.

In de Superpole noteerde Bendsneyder een rondetijd van 1.43.483, waardoor hij genoegen moest nemen met de veertiende startplek. In de eerste race op Estoril, een circuit waar de Nederlander nog niet mee bekend was, wist hij zich naar voren te boksen om zo als achtste over de streep te komen en MV Agusta direct acht punten te bezorgen. Het leverde hem - die de op vijf na snelste raceronde noteerde - ook P28 op in het kampioenschap, waarmee hij al drie fulltime rijders achter zich had staan. Teamgenoot Marcel Schrötter pakte tien punten met zijn zesde plaats. De Nederlandse Glenn van Straalen kwam als negende over de streep.

Voor de tweede WorldSSP-race mocht Bendsneyder plaats nemen op de zesde startplaats. Ook in het duel vooraan hield de 26-jarige Nederlander zich staande. In de race over een afstand van achttien ronden streed hij in de tweede groep met Valentin Debise en Lucas Mahias. Bendsneyder keek echter toe hoe ook die twee wegreden, maar mocht alsnog tevreden zijn met een keurige vijfde plaats, op zeven seconden achterstand van racewinnaar Stefano Manzi. Die sterke race leverde Bendsneyder elf punten op en zodoende staat hij na twee races op negentien punten. In het kampioenschap vertaalt dat zich in de tweeëntwintigste positie. Met nog alleen het weekend in Jerez te gaan kan Bendsneyder nog in ieder geval twee posities stijgen. Hij staat twee punten achter Yeray Ruiz en drie punten achter Lorenzo Baldassarri. Bovendien zijn rijders als Ondery Vostatek en Niccolo Antonelli nog binnen handbereik in het klassement.