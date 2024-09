Bendsneyder op straat gezet door Moto2-team: "Misano mijn laatste"

Voorafgaand aan de Moto2-race van de Grand Prix van San Marino deed Bo Bendsneyder een opvallende onthulling over zijn toekomst in de klasse. Voor de camera van Ziggo Sport verklapte de 25-jarige Rotterdammer dat het treffen op Misano hoogstwaarschijnlijk zijn allerlaatste is in de Moto2. Preicanos Racing Team heeft hem op straat gezet, zo vertelde hij op de startgrid. "Het wordt een speciale dag. Het zal m'n laatste wedstrijd zijn in de Moto2. Na Aragon ben ik eruit gezet. Onterecht, maar we gaan er alles van maken. Ik ben blij van waar we zijn gekomen, dus het zal een speciale wedstrijd worden", zei Bendsneyder.

Het noodgedwongen vertrek van Bendsneyder bij Preicanos komt redelijk uit de lucht vallen, ondanks de onrust die er de afgelopen maanden heerste binnen de renstal. In de aanloop naar de TT van Assen werd de Spaanse renstal Gas Up redelijk onverwachts overgenomen door het advocatenkantoor Preico Jurídicos, die het team omdoopten tot Preicanos. Met een nieuwe teambaas aan het roer kreeg Bendsneyder aanvankelijk te horen dat hij het huidige Moto2-seizoen gewoon mocht afmaken, maar inmiddels is duidelijk dat dit niet het geval is. Een week geleden kreeg de Nederlander dus te horen dat hij na de eerste van twee races in Misano het veld moet ruimen. De officiële bevestiging van het team laat nog op zich wachten, ook is nog niet duidelijk wie zijn vervanger wordt.

Bendsneyder kwalificeerde zich zaterdag naar de vijftiende startpositie voor zijn laatste Moto2-race in dienst van Preicanos, maar hij kon die startpositie niet omzetten in punten. In de openingsfase viel hij ver terug, waardoor hem niet meer restte dan de twintigste positie aan de finish. Met die positie was hij wederom de beste rijder van de Spaanse formatie, aangezien Jaume Masià niet verder kwam dan de 24ste plaats.

Het Moto2-avontuur van Bendsneyder komt zodoende na zes volledige seizoenen en een halve jaargang vroegtijdig ten einde. Na een weinig succesvol debuutjaar met Tech3 in 2018 volgden twee lastige seizoenen op de NTS van RW Racing GP. In deze drie seizoenen scoorde Bendsneyder bij elkaar 27 punten. Voor 2021 volgde de overstap naar SAG Racing Team, waarmee hij zijn beste resultaten in de klasse behaalde. In 2022 werd hij dertiende in de titelstrijd met 87 punten, een jaar later behaalde hij op het Circuit of the Americas zijn enige podiumplaats in de Moto2. Dit jaar scoorde Bendsneyder, die enkele races miste door blessureleed, slechts zeven punten voordat hij in Misano zijn laatste race reed.