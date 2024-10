De eerste van twee Moto2-races op het circuit van Misano was de laatste voor Bo Bendsneyder, die het verrassende nieuws van zijn vertrek vlak voor die race deelde. Een terugkeer in dat kampioenschap sloot de Rotterdammer al uit, maar voor de laatste maanden van 2024 en het volledige seizoen 2025 heeft hij een plekje gevonden bij MV Agusta Reparto Corse, dat in het WorldSSP-kampioenschap - onderdeel van het WK Superbikes - actief is. Het team laat weten dat Bendsneyder de laatste twee races van het WK Supersport al van de partij zal zijn, voordat hij in 2025 dus fulltime aan de slag zal gaan. Bendsneyder vervangt Bahattin Sofuoglu bij MV Agusta Reparto Corse.

Het team stelt bij de aankondiging van Bendsneyder dat die laatste twee races dienen ter voorbereiding op het seizoen 2025, want de 25-jarige rijder zal die races moeten gebruiken om vertrouwd te raken met de motor. "Ik ben heel blij om aan dit nieuwe avontuur te beginnen met MV Agusta RC", zegt Bendsneyder. "Mijn dank gaat uit naar Andrea [Quadranti, teambaas] voor het vertrouwen en dat hij me de kans heeft gegeven om aan deze twee races deel te nemen. Ik ben er klaar voor en ik ben erg gemotiveerd. Ik kan niet wachten om met het team samen te werken en het beste van mezelf te geven in Estoril en Jerez."

Andrea Quadranti, teambaas van MV Agusta RC, is blij met de komst van Bendsneyder. "Ik heet Bo welkom bij het MV Agusta RC team", trapt Quadranti af. "Ik ben erg blij dat hij volgend jaar deel uitmaakt van ons team. De komende twee races zijn een soort generale repetitie met het oog op de wintervoorbereiding. Ik bedank Bahattin voor zijn werk in deze drie jaar bij ons. We hebben veel spannende momenten gedeeld en ik wens hem het allerbeste voor zijn toekomst."

Verschillende versies

Bendsneyder en Moto2-team Preicanos gaven na de scheiding verschillende versies van het verhaal dat leidde tot het vroegtijdige vertrek. Volgens Bendsneyder begon dat al na Jérez en sinds de overname van het team door een advocatenbureau begon het de verkeerde kant op te gaan. "Daar zijn beloftes gemaakt dat ik tot het einde van het jaar erop zou zitten, dat wilden we ook heel graag horen om zekerheid te hebben, maar die beloftes zijn niet waargemaakt", vertelde hij. Volgens Bendsneyder is er volgens gestemd op wie van de twee rijders het team moest verlaten. "Ik denk dat dat op zich al best vreemd is. Die [stemming] had ik gewonnen, dus ik zou er eigenlijk in moeten blijven, maar om wat voor reden dan ook was dat niet mogelijk. Ik moest er dus aan geloven."

Preicanos gaf in een verklaring andere redenen voor het vertrek van Bendsneyder. "Deze beslissing volgt na de schending van een aantal belangrijke punten in zijn contract, waaronder vertrouwelijkheidsclausules, respect voor zijn teamgenoten en technische staf en prestaties die achterbleven bij wat was afgesproken gedurende het seizoen", deelde het team. "Tijdens zijn carrière bij ons heeft Bendsneyder veel talent getoond, maar zijn sportieve resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van het team. Bovendien heeft zijn ongepaste gedrag tegenover de technische staf aan het begin van dit seizoen, samen met het lekken van vertrouwelijke informatie, voor onhoudbare spanningen binnen het team gezorgd."