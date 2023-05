BMW maakt vervanger Michael van der Mark in Barcelona bekend

Het WK Superbikes-seizoen wordt dit weekend voortgezet in Barcelona, maar daar is Michael van der Mark niet bij. De Nederlander brak in Indonesië twee vingers, herstelde op tijd voor de races in Assen, maar smakte daar op een vervelende manier op de grond en brak zijn dijbeen. De BMW-coureur werd vervolgens in Groningen met succes geopereerd, maar ligt er opnieuw voor een lange periode uit. Wel is hij al druk bezig met zijn herstel, laat motorsport director Marc Bongers weten.

Zijn werkgever heeft inmiddels een vervanger gevonden voor het weekend in Spanje. Ivo Lopes stapt in Barcelona op de BMW M1000 RR. "Ik wil BMW bedanken voor deze kans", zegt de Portugees, die geen onbekende is van het Duitse fabrieksteam. "Ik heb altijd al gedroomd om te racen in het WSBK en die droom komt nu uit. Ik ken het circuit in Barcelona en de motor erg goed. Toch is deze versie wel anders dan de versie waar ik op rij in het Spaanse kampioenschap. Ik wil BMW bedanken voor al het vertrouwen dat ze in mij hebben en wens Michael van der Mark een spoedig herstel!"

Bongers wenst zijn collega hetzelfde. "Ik was blij te horen dat de operatie in Groningen goed verliep", zegt de Nederlander, die al heel wat jaren in de Duitse deelstaat Beieren woont. "We staan constant in contact met hem en hij heeft al kleine stapjes gezet. Het duurt echter even voordat hij weer helemaal fit is. Tegelijkertijd heten we Ivo welkom. We kennen hem al een tijdje door zijn optredens in het Portugese en Spaanse kampioenschap en weten waar hij toe in staat is op de BMW M1000 RR."

Het uitvallen van Van der Mark is opnieuw een flinke klap voor zowel de 30-jarige rijder als BMW. In 2022 stond de Nederlander ook langdurig aan de kant, waardoor hij geen waardevolle feedback kon geven over de motor. Lopes stapt in Barcelona dus op de machine, maar het is nog niet zeker of hij ook Van der Mark vervangt in de weekends daarna. Dat maakt BMW op een later moment bekend.