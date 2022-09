Bautista ook oppermachtig in Race 2 met hulp van Rinaldi

Na zijn winst in de Superpole-wedstrijd mocht Alvaro Bautista helemaal vooraan starten in Race 2. Die werd onder zonnige omstandigheden afgewerkt bij een temperatuur van 22 graden Celsius. Ducatist Bautista rekende bij het vertrek zonder moeite af met de Kawasaki's van Jonathan Rea en Alex Lowes. Ook zijn teamgenoot Michael Rinaldi kwam goed weg van zijn vijfde startplek. Hij sloot in de eerste bocht als tweede aan. Regerend kampioen Toprak Razgatlioglu ging naar de derde positie, maar moest die plek in de openingsronde weer afstaan aan Rea. Lowes, teruggevallen naar de vijfde plaats, vloog in de eerste ronde in het grind en was de eerste uitvaller.

Bautista kon in de openingsfase van de wedstrijd over twintig ronden geen betere rugdekking krijgen dan van ploegmakker Rinaldi. De Italiaan hield de deur fanatiek dicht voor Rea en Razgatlioglu. Daardoor kon Bautista er tussenuit knijpen. Het scenario werd nog gunstiger voor Bautista toen nog een tweede Ducati, in handen van Axel Bassani, zich ermee ging bemoeien. De Motocorsa Racing-coureur stootte door naar de tweede plek.

Rinaldi bleef ook in derde positie Rea en Razgatlioglu dwarszitten. Rea ging hem in de negende ronde voorbij, maar al gauw pakte Rinaldi de Kawasaki weer terug. Rinaldi haalde op zijn beurt Bassani weer in. In een poging om de twee plaaggeesten voor hem te pakken, schoot Rea in de elfde ronde bij bocht 1 rechtdoor. De Noord-Ier wist weer terug te keren op de ideale lijn, maar moest achter Razgatlioglu op P5 aansluiten.

Een getergde Rea pakte in de vijftiende ronde zowel Razgatlioglu als Bassani met één inhaalactie terug en kwam zo weer op de derde plaats. In zijn haast om ook af te rekenen met Rinaldi, ging Rea echter in de zestiende ronde te wijd in bocht 7. Hij viel hierdoor weer terug naar de vijfde plaats.

Door alle schermutselingen en de snelheid van zijn eigen fabrieks-Ducati werd de race een walk in the park voor Bautista. Zonder al te veel zweetparels op zijn voorhoofd voltooide hij een hattrick aan zeges in Barcelona. Rinaldi finishte op acht seconden als tweede. Razgatlioglu pakte de derde plaats. Rea klopte Bassani, die flinke bandenproblemen kreeg na zijn agressieve rijden aan het begin, voor de vierde plek.

Xavi Vierge werd zesde, voor Phillip Oettl, Iker Lecuona, Loris Baz en Roberto Tamburini. Michael van der Mark stuurde zijn BMW naar de dertiende plaats. De Nederlander begon als negentiende aan de race. Zijn teamgenoot Scott Redding crashte al in de eerste ronde.

In het kampioenschap gaat Bautista nu aan de leiding met 394 punten. Razgatlioglu staat tweede met 335, gevolgd door Rea (327). De volgende afspraak van het WK Superbikes is de Portugese ronde op Portimao, in het weekend van 7-9 oktober.

