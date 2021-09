Razgatlioglu slaat gat naar Rea met tweede zege van de dag

Na het noodlottige ongeval van World Supersport 300-rijder Dean Berta Viñales op zaterdag werden allebei de WSBK-races op het circuit van Jerez verplaatst naar de zondag. Na zijn overwinning in de eerste race had Razgarlioglu vanaf pole-position ook de beste uitgangspositie voor de tweede race. In de openingsronde kreeg de Turk het aan de stok met Jonathan Rea en Michael Ruben Rinaldi, Het trio ging drie wijd door bocht 6, maar Razgarlioglu bleef aan de leiding. Rea verloor wel een plekje aan Rinaldi, alvorens hij drie ronden later op hetzelfde punt te wijd ging. De Kawaski-rijder verloor daardoor de derde plaats aan Scott Redding, die vervolgens koers zette richting zijn Ducati-teamgenoot.

Een echt duel tussen de beide Ducati’s kwam er niet doordat Rinaldi in de zesde ronde te wijd ging in bocht 7. Redding kon profteren en nam de tweede plaats over, om vervolgens het gat naar Razgatlioglu te dichten. De Brit reed een tijdje in het spoor van de Yamaha, alvorens hij in de zeventiende ronde zijn slag besloot te slaan. Redding nam daarmee voor het eerst in de race de leiding over, maar Razgatlioglu liet het er niet bij zitten en heroverde in de laatste bocht op fraaie wijze weer de eerste plek. De Turk hield daarna in de laatste twee ronden de deur dicht, alvorens hij als eerste de eindstreep passeerde en zo zijn tiende zege van het seizoen pakte.

Achter Razgatlioglu moest Redding genoegen nemen met de tweede plek. Alvaro Bautista maakte namens Honda het podium compleet. De Spanjaard – die volgend jaar verhuist naar Ducati – verwees de Yamaha van Andrea Locatelli twee ronden voor het einde naar de vierde plaats.

De vijfde plaats ging naar Rea, die daarmee een race om te vergeten kende op zijn Kawaski en Razgatlioglu verder zag uitlopen in de strijd om de wereldtitel. Met nog drie raceweekenden te gaan heeft de Turk nu 20 punten voorsprong in het kampioenschap.

Van der Mark beste BMW-rijder

Michael van der Mark was in de tweede race opnieuw de snelste BMW-rijder. De Rotterdammer was de wedstrijd als twaalfde gestart, maar kwam uiteindelijk als achtste aan de finish achter Axel Bassani en Rinaldi, die het tempo van de mannen vooraan niet kon bijbenen. Achter Van der Mark maakten Loris Baz – de vervanger van de geblesseerde Chaz Davies – en Garret Gerloff de top-tien compleet.

Uitslag WSBK Jerez - Race 2