Razgatlioglu verschalkt Rea en wint eerste WSBK-race Jerez

Op zaterdag had Razgatlioglu zich al verzekerd van de pole-position voor de eerste race, die eigenlijk later die dag zou plaatsvinden. Vanwege het noodlottige ongeval van World Supersport 300-rijder Dean Berta Viñales werd echter besloten om het restant van de zaterdag te schrappen. Voor de World Superbikes betekende dit dat de openingsrace werd verplaatst naar zondagochtend.

Razgatlioglu had in de eerste race de beste start, maar verloor tegen het eind van de openingsronde toch de leiding aan Jonathan Rea. De fabrieksrijder van Kawasaki had daardoor twee Yamaha’s in zijn nek hijgen, want achter Razgatlioglu had Andrea Locatelli de derde positie in handen genomen. De Italiaan profiteerde van de fout die Michael Ruben Rinaldi en Alex Lowes maakten toen zij met elkaar streden. Rinaldi zou na vier ronden al uitvallen na een vreemde valpartij in bocht 3.

Vooraan slaagde Rea er niet in om een gat te trekken naar Razgatlioglu, die in de zevende ronde in de tegenaanval ging. Het tweetal raakte elkaar, maar ze bleven allebei in het zadel en Rea behield de leiding. Daarna duurde het tot ronde 14 voordat de Turk een nieuwe poging deed en ditmaal was de aanval wel succesvol. Rea deed een poging om aan te haken, maar slaagde daar niet in en zag Razgatlioglu in de ronden daarna steeds iets verder weglopen.

Zodoende was het Razgatlioglu die als eerste aan de finish kwam om zo zijn achtste zege van het World Superbike-seizoen te boeken en zijn leidende positie in het kampioenschap te verstevigen. Rea eindigde op de tweede plek, terwijl Redding in de slotfase voorbij ging aan Locatelli in de strijd om de vierde plek. Alvaro Bautista was op de vijfde plek de beste Honda-rijder, voor Loris Baz en Michael van der Mark op de zevende stek. De Nederlander van BMW startte als dertiende, maar werkte zich al snel op richting een plek in de top-tien. Achter Van der Mark werd Axel Bassani achtste, terwijl Alex Lowes en Garrett Gerloff de top-tien voltooiden.

De tweede race van de World Superbikes op Jerez de la Frontera begint later vandaag om 14.00 uur.

