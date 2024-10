WEC groeit in populariteit: Moet de kalender meegroeien?

Het WEC nam in 2012 het stokje over van de Intercontinental Le Mans Cup en organiseerde dat jaar acht races. De eerste jaren hield het langeafstandskampioenschap vast aan het aantal races, totdat er in 2016 nog een negende race bij kwam in de vorm van de 6 uur van Mexico op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Even later volgde het zogenaamde ‘superseizoen’ 2018/2019, dat weliswaar twee keer de 24 uur van Le Mans telde maar in totaal weer terugkeerde naar de acht races. De kalender bleef ook voor het seizoen 2019/2020 verdeeld over twee jaargangen, waarna het WEC in 2021 weer het gebruikelijke format volgde – zij het door de coronapandemie met slechts zes races. Een jaar later kon het WEC opnieuw niet meer dan zes races organiseren, maar in 2023 maakte het WEC weer een voorzichtige stap door naar zeven races te gaan.

Dit jaar voegden de Automobile Club de l’Ouest en FIA nog een race toe om tot acht races te komen, de 1.812 kilometer van Qatar. Aan die kalender is voor het seizoen 2025 weinig veranderd, waardoor er opnieuw acht races op de kalender staan en het WEC weer op de cijfers van haar beginjaren zit. Voor fans van de langeafstandsracerij is er met het WEC en IMSA genoeg te volgen gedurende het jaar, al zullen die acht races van het WEC wellicht ook als weinig aanvoelen – zeker nu er een stevige strijd plaatsvindt tussen fabrikanten als Porsche, BMW, Ferrari, Toyota, Lamborghini en Alpine.

Toch ziet de WEC-top dit voor nu om meerdere redenen als een goed aantal. “De kalender van 2025 draait om consolideren en het creëren van een kalender die voor de teams en fans werkt”, zei Frédéric Lequien, baas van het WEC, bij de onthulling van die kalender. “Het WEC groeit in een buitengewoon tempo, maar we moeten nederig blijven en door acht rondes te behouden, luisteren we naar onze teams, belanghebbenden en partners door ook het budget in gedachten te houden. Het is belangrijk voor het WEC om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en met acht races in vijf verschillende regio's zullen we dit blijven bereiken.”

Niet op F1-niveau

Bij een persconferentie in aanloop naar de 24 uur van Le Mans deelde Lequien ook al mede dat het onwaarschijnlijk is dat de kalender voor 2027 nog uitgebreid zal worden. “We zijn ervan overtuigd dat acht races op dit moment het juiste aantal is”, benadrukte de WEC-baas. “We moeten veel rekening houden met het budget van de teams, dit is iets wat duidelijk naar voren komt in het succes van WEC vandaag de dag. Ik zeg niet dat het betaalbaar is, maar het zijn geen budgetten op F1-niveau, dus misschien is dat de reden dat we zo'n groot succes genieten.”

Volgens Lequien is dat succes ook te danken aan de logistieke aanpak van de kalender. Het WEC zou pas een uitbreiding van de kalender willen overwegen als deze periode van stabiliteit aanhoudt. “We zouden ook graag veel andere landen willen aandoen, met name in Europa. Maar op dit moment zijn we blij met deze kalender en ik weet dat de paddock die mening deelt.” Bij die persconferentie durfde de Fransman ook nog niet te stellen of er in 2026 al een negende race bij komt. “Misschien in 2027”, hield hij zich op de vlakte. “Het hangt van veel factoren af. We moeten aandacht besteden aan het budget en als alles stabiel verloopt, dan zullen we goede gesprekken voeren met de paddock”, aldus Lequien, die toevoegde dat die negende race er dan zou komen als de paddock daarmee instemt.

Foto door: Shameem Fahath

Nog een 24-uursrace?

Momenteel telt de WEC-kalender acht races verspreid over Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. In die zin is de kalender dus divers, al zou Toyota’s teamdirecteur Rob Leupen een terugkeer van de race in China nog wel zien zitten. “Dat is een markt waar je graag naartoe zou willen als fabrikant”, stelde de Nederlander in een interview met Motorsport.com. “Ik geloof dat ze dat allemaal weer graag zouden willen op een bepaald moment. Maar ik denk dat het aan de ACO is om gewoon een goede strategie te hanteren en te zeggen van ‘oké, laten we maar nog een jaar consolideren'. Dat vind ik goed voor 2025.”

Volgens Leupen zou de kalender wel uitgebreid kunnen worden, maar spelen geopolitieke problemen een belangrijke rol binnen wat er mogelijk is voor het kampioenschap. “Want de opgave die we hebben, vooral de geopolitieke situatie, is op dit moment niet makkelijk. We hebben grote logistieke problemen. De kosten zijn afgelopen jaar en dit jaar gigantisch gestegen”, legt Leupen uit. “Dus je moet het gewoon stap voor stap doen en kijken hoe de geopolitieke situatie zich ontwikkelt.”

Op het ‘juiste moment’ zou Leupen wel meer races willen zien. “Maar natuurlijk ook in de juiste landen op de juiste circuits”, benadrukt de Toyota-teamdirecteur, die een voorkeur geeft aan circuits met een autosporthistorie. “Dus je moet op zoek naar mooie races.” Bovendien is het dan nog de vraag: wat voor soort race zou het moeten zijn? Nu telt de kalender maar één 24-uursrace, die van Le Mans. Verder zijn er vijf races van zes uur, één race van acht uur en één race van 1.812 kilometer (Qatar), wat neerkomt op een race van maximaal tien uur. Als het aan Leupen zou liggen, komt er nog een 24-uursrace bij. “Ik zou graag een race van 24 uur meer willen doen. Daytona zou prachtig zijn, maar er zitten in januari niet veel mensen daar… Veel vragen, maar de antwoorden zijn moeilijk.”

Voor nu houdt het WEC dus vast aan die acht races, wat in de ogen van Leupen in de huidige situatie een goed aantal is. “Maar ja, we moeten ook verder kijken. Vooral als je het succes ziet, dan wil je daar natuurlijk veel meer mee gaan doen op de lange termijn.”