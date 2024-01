Waarom Le Mans-deelname momenteel geen prioriteit voor Honda is

Eind 2023 maakte Honda bekend dat de Amerikaanse racetak Honda Performance Development (HPD) wordt ondergebracht in de wereldwijde raceafdeling en zodoende de naam Honda Racing Corporation US gaat dragen. Hierdoor leek het mogelijk dat Honda voor het eerst sinds 2012 zou terugkeren naar de 24 uur van Le Mans. Via luxemerk Acura beschikt de fabrikant namelijk over de ARX-06, die in de GTP-klasse van het IMSA-kampioenschap uitkomt. Acura is echter het enige GTP-merk dat niet in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship actief is, iets wat Porsche, Cadillac, BMW en binnenkort ook Lamborghini wel zijn.

Wayne Taylor Racing with Andretti gebruikt de Acura ARX-06 in IMSA en heeft al kenbaar gemaakt graag deel te willen nemen aan de 24 uur van Le Mans. Ook het voormalige HPD wilde de ARX-06 graag inzetten buiten de Verenigde Staten, maar voor zo'n programma heeft men wel goedkeuring nodig van HRC en de directie van Honda. De kans dat die goedkeuring op korte termijn komt, lijkt echter klein. HRC US is al druk met de programma's in IndyCar en IMSA, terwijl er de komende jaren ook een bijdrage geleverd wordt aan de ontwikkeling van de nieuwe F1-krachtbron voor 2026. Deelname aan het WEC en de 24 uur van Le Mans zou de belasting op HRC US verder vergroten, waardoor het onwaarschijnlijk is dat Honda de komende jaren aan de start verschijnt.

Tijdens de Auto Salon van Tokio vertelde HRC-president Koji Watanabe dat Honda momenteel geen plannen heeft om naar Le Mans te komen. Een heroverweging volgt pas als het F1-project een stadium bereikt dat de focus naar andere zaken verlegd kan worden. "Ik zeg niet dat het nooit gaat gebeuren, maar het is een kwestie van prioriteiten", zei Watanabe tegen Motorsport.com. "Allereerst blijven we met onze beperkte mankracht actief in IndyCar. In de VS is IMSA bovendien populair en het geniet onze prioriteit om daar te winnen. Daar voegen we de F1-zaken aan toe. Aangezien enkele leden van het Amerikaanse team betrokken raken bij het F1-project, overwegen we Le Mans-deelname niet totdat we op dat vlak in rustiger vaarwater belanden."

Acura zet in 2024 opnieuw twee bolides in in de hoogste klasse van IMSA. Daar waar WTR Andretti en Meyer Shank Racing vorig jaar allebei met één auto raceten, doet Wayne Taylor Racing dat in 2024 met twee auto's. Meyer Shank Racing is niet van de partij.