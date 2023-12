Amerikaanse tak Honda werkt mee aan Aston Martins F1-motor 2026

De raceactiviteiten van Honda waren tot op heden ondergebracht in diverse organisaties. Zo was er met Honda Performance Development een Amerikaanse tak die grotendeels zelfstandig opereerde, maar daar is inmiddels verandering in gekomen. HPD gaat voortaan door het leven als Honda Racing Corporation USA, wat een reflectie is van de nauwere samenwerking met de Japanse afdeling van HRC. Bovendien gaat de Amerikaanse tak een steeds grotere rol vervullen binnen de wereldwijde raceprogramma's van het merk. Vanaf 2026 raakt HRC USA ook betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Formule 1-krachtbron en het leveren van ondersteuning tijdens F1-races, zo heeft Honda bekendgemaakt.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe F1-motoren van 2026 heeft de FIA ook een financieel reglement opgesteld, dat sinds 1 januari van dit jaar in werking is getreden. Deze reglementen bepalen hoeveel geld fabrikanten mogen uitgeven aan de ontwikkeling van de krachtbronnen. Al het werk dat Honda hiervoor in de Verenigde Staten gaat ondernemen valt er dus ook onder. Het gevolg daarvan is ook dat de kosten van de bijdragen van HRC USA ten koste gaan van het bedrag dat HRC Japan kan uitgeven aan de ontwikkeling van de F1-power unit. Deze motor wordt vanaf 2026 ingezet door Aston Martin. Tot en met 2025 blijft Honda samenwerken met Red Bull Racing en AlphaTauri, die daarna overstappen op Red Bull-Ford-motoren.

"Het team van HRC USA en ik zijn verheugd en vereerd dat we aan dit volgende raceavontuur mogen beginnen", zegt HRC USA-president David Salters over de aankondiging. "Honda's erfgoed in de racerij is uitzonderlijk. Ik ben net terug van Honda's jaarlijkse 'Thanks Day' op Mobility Resort Motegi. De MotoGP, F1, IndyCar, motorcross, Dakar, trials, toerwagens en Super GT werden allemaal op het hoogste niveau gedemonstreerd door een paddock vol wereldkampioenen. Alleen Honda doet dit. We dagen onszelf uit en vermaken onze geweldige Honda Racing-fans in alle topklassen, op twee en vier wielen. Voeg daar Honda's stoere auto- en motorcultuur, geavanceerde technologie en fantastische voertuigen aan toe en je kunt alleen maar enorm trots zijn dat we onze bedrijven en geweldige mensen samenvoegen tot één wereldwijde race-organisatie: HRC Honda Racing."

HPD werd in 1993 opgericht door American Honda Motor Company, waarna het merk een jaar later als motorleverancier debuteerde in IndyCar. Sindsdien heeft Honda vijftien keer de prestigieuze Indianapolis 500 gewonnen, evenals dertien rijderstitels en tien constructeurstitels in IndyCar. Het in Californië gevestigde HPD is ook betrokken bij IMSA, de off-roadcompetitie Baja, de toerwagenracerij en Formula Regional America.