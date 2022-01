VIDEO: Peugeot voert eerste test uit met 9x8 Hypercar

De Franse fabrikant heeft de eerste beelden gedeeld van een test met de Le Mans Hypercar op het Spaanse circuit van Aragon. De aerodynamische configuratie kwam grotendeels overeen met het model dat in de zomer werd gepresenteerd. Dat houdt in dat de Peugeot 9x8 niet beschikt over een conventionele achtervleugel. Het merk maakt gebruik van de mogelijkheid in het regelboek om de noodzakelijke downforce op andere manieren te genereren.

Olivier Jansonnie, technisch directeur van het WEC-programma bij Peugeot Sport, zei: “Deze configuratie is toegestaan volgens de LMH-reglementen. Onze berekeningen en het werk in de windtunnel hebben bevestigd dat het een goede keuze was om te gaan rijden zonder achtervleugel. We verwachten dat dit nogmaals bevestigd wordt tijdens tests op verschillende circuits met verschillende karakteristieken.”

Peugeot heeft daarnaast bevestigd dat het de race op Sebring, de start van het WEC-seizoen 2022, laat schieten. Jean-Marc Finot, motorsportbaas van Peugeots moedermaatschappij Stellantis, legt uit: “Het racedebuut van de 9x8 wordt bepaald op basis van gereedheid, betrouwbaarheid en competitiviteit, zoals overeengekomen met de organisatoren van het kampioenschap. We houden hen regelmatig op de hoogte.”

De Franse fabrikant heeft van de WEC-organisatie te horen gekregen dat de nieuwe bolide aan minimaal één race moet deelnemen om een startbewijs voor de 24 uur van Le Mans te kunnen bemachtigen. Door het missen van de race op Sebring zal Peugeot dus aan het vertrek moeten staan van de 6 uur van Spa-Francorchamps in mei.