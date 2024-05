Na zijn imposante MotoGP-carrière stapte Valentino Rossi in 2021 over van de tweewielers naar de autosport. De Italiaan is sindsdien een gewaardeerde kracht binnen BMW, waarvoor hij dit seizoen in het WEC en de GT World Challenge Europe rijdt. Het smaakt de Italiaan naar meer, die ook in 2025 in beide klassen zijn gezicht wil laten zien. "Ik vind het racen in de GT3-auto's geweldig en deze twee kampioenschappen horen wat mij betreft bij de beste van de wereld", aldus de 45-jarige rijder. "Ik vind het prima om deze twee [WEC en GTWCE] te doen. Acht races [in WEC] en vijf [in GTWCE] is een goed aantal."

Tegelijkertijd sluit Rossi niet uit dat er een aantal races in zijn agenda worden geschrapt. Zo rijdt hij dit seizoen nog een aantal races in de Sprint Cup van de GTWCE. In combinatie met het werk dat Rossi verricht bij zijn eigen MotoGP-team valt het allemaal wat lastig te combineren. "Ik probeer volgend jaar minder races te rijden, in plaats van meer", legt de coureur uit, die ook op de inschrijflijst van de 24 uur van Le Mans staat en komende maand zijn debuut maakt in de wereldberoemde langeafstandsrace.

Dit seizoen liet Rossi zijn kunsten ook zien tijdens de 12 uur van Bathurst, een legendarische endurancerace in Australië. Hoewel de Italiaanse rijder genoot van het racen op dat parcours, sluit hij bij voorbaat uit dat hij komend seizoen weer zijn gezicht laat zien. De race is namelijk tegelijkertijd met zijn 46-jarige verjaardag gepland, wat zijn racenummer is. Hoe het feest eruit gaat zien is nog niet bekend, maar wel liet Rossi al doorschemeren dat het een grote viering wordt. Wel heeft hij nog twee circuits op het verlanglijstje staan waar hij graag wil racen. "Ik denk dat Silverstone in een auto leuk zou zijn. En ook Oulton Park", aldus Rossi.