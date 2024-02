Special: Valentino Rossi bewijst dat hij het nog kan bij Yamaha-rentree

Tussen 2004 en 2010 vierde Valentino Rossi de nodige successen met Yamaha. De samenwerking leverde vier wereldtitels op, maar na de Grand Prix van Tsjechië in 2010 kondigde hij aan per 2011 over te stappen naar Ducati. De Italiaan zou daardoor voor het eerst sinds 1999 op een motorfiets van Italiaanse makelij plaatsnemen, maar een groot succes werd het avontuur niet. In twee seizoenen scoorde Rossi geen enkele overwinning en stond hij slechts driemaal op het podium. Op 10 augustus 2012 gebeurde dan ook het onvermijdelijke met de bekendmaking dat Il Dottore na afloop van het seizoen zou vertrekken bij Ducati.

Nog op dezelfde dag werd duidelijk dat Rossi per 2013 terugkeerde naar oude liefde Yamaha. Daar tekende hij een tweejarig contract om opnieuw aan de zijde van Jorge Lorenzo te rijden. Eerder waren ze tussen 2008 en 2010 al teamgenoten bij het Japanse fabrieksteam, waarbij de onderlinge relatie lang niet altijd even goed was. "We hebben Jorge halverwege juli geïnformeerd dat er misschien een kans was om Valentino te contracteren", zei Yamaha-teambaas Lin Jarvis destijds over hoe Lorenzo tegen de hereniging aankeek. "Ik denk dat Jorge liever Ben Spies als teamgenoot had gehouden en halverwege het seizoen was dit ook de weg die we wilden bewandelen. Uiteindelijk respecteerde Jorge de beslissing om Valentino terug te halen en het is aan ons om de situatie te managen."

Het was Rossi die zelf contact legde met Yamaha over een terugkeer en de hereniging werd zodoende dus niet in beweging gezet door MotoGP-promotor Dorna. Wel moest hij bij het merk uit Iwata schikken in de rol als tweede rijder. Lorenzo had in 2012 zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse behaald en dus zag Jarvis hem als de belangrijkste kanshebber op toekomstige wereldtitels. "Jorge is de eerste rijder door zijn huidige prestaties en toekomstpotentieel, maar we zullen beide rijders gelijk behandelen", benadrukte de teammanager. "We hebben tijdens de onderhandelingen met Valentino gesproken over het verleden en ik denk dat de situatie in het team anders zal zijn."

Valentino Rossi en Jorge Lorenzo werden in 2023 herenigd bij het MotoGP-fabrieksteam van Yamaha. Foto: Yamaha MotoGP

Mede door de twee magere seizoenen bij Ducati stonden er ook wat vraagtekens achter hoe competitief Rossi uiteindelijk zou zijn op de Yamaha. Die waren er eveneens bij Jarvis en de Japanse fabrikant zelf, zo liet hij na de aankondiging van Rossi's komst doorschemeren. "Niemand weet hoe competitief Valentino vanaf het begin gaat zijn", stelde de huidige managing director van Yamaha's fabrieksteam destijds. "Mijn mening is dat Valentino in het eerste seizoen zeker races kan winnen. Kan hij ook een tiende wereldtitel in de Grands Prix winnen? Dat weet ik niet. De tijd zal het leren."

Veelbelovende test in Sepang, moeizame kwalificatie in Qatar

Na de seizoensfinale in Valencia mocht Rossi op 13 en 14 november 2012 voor het eerst weer op de Yamaha YZR-M1 stappen tijdens de traditionele testdagen op Circuit Ricardo Tormo. Na een verregende eerste dag verkaste Yamaha voor de tweede dag naar Motorland Aragon, om daar ook gehinderd te worden door de weergoden. Zodoende moest Rossi tot begin februari wachten om de M1 in droge omstandigheden te kunnen testen. Dat gebeurde tussen 5 en 7 februari tijdens de wintertest in Sepang. Aldaar liet de destijds 33-jarige rijder uit zien dat hij het nog niet verleerd was met een derde tijd op slechts vier tienden van snelste man Dani Pedrosa. Het verschil met teamgenoot Lorenzo bedroeg slechts één tiende in het voordeel van de Spanjaard.

Eind februari en eind maart volgden er nog tests in respectievelijk Sepang en Jerez, alvorens de MotoGP naar Qatar vertrok voor het eerste raceweekend van 2013. Op 5 april werd het seizoen op het Lusail International Circuit afgetrapt met de eerste vrije trainingen, die Rossi allebei op de derde positie afsloot. Met de vierde tijd in VT3 plaatste hij zich vervolgens rechtstreeks voor het tweede deel van de vernieuwde kwalificatie-opzet, om daarna in VT4 nogmaals de vierde tijd te noteren. In de kwalificatie volgde de moeizaamste sessie tot dan toe voor Rossi. Hij kwam niet verder dan de zevende startpositie op een seconde van polesitter en teamgenoot Lorenzo. "Het wordt iets lastiger omdat we iets verder van achteren moeten starten, maar we hebben goede snelheid. We kunnen dus competitief zijn", concludeerde hij zelf na de kwalificatie.

Na solide vrije trainingen viel de zevende tijd in de kwalificatie wat tegen voor Valentino Rossi. Foto: Yamaha MotoGP

Op zondag 7 april stond Rossi dus voor een behoorlijke klus om een mooi resultaat in de wacht te slepen in zijn eerste MotoGP-race sinds zijn terugkeer bij Yamaha. De start van de Qatarese Grand Prix verliep goed voor hem, want bij de start maakte hij meteen twee posities goed. Later in de openingsronde moest ook Cal Crutchlow eraan geloven, waardoor Rossi als vierde doorkwam na de eerste ronde. In de eerstvolgende bocht deed hij een poging om Andrea Dovizioso van de derde plek te verdrijven, maar die actie slaagde niet. In plaats daarvan ging Rossi wijd, nadat hij de Honda van Dani Pedrosa ternauwernood kon ontwijken. Daardoor viel de Italiaan meteen weer terug naar de zevende plek en dus kon hij weer van voor af aan beginnen.

Inhaalrace komt laat op gang

Vooraan nam Lorenzo al snel afstand van de rest van het veld, terwijl Pedrosa, Crutchlow en Marc Marquez elkaar vonden in de strijd om de tweede positie. Rossi knokte zich vervolgens alsnog langs de terugvallende Dovizioso, om daarna echter rondenlang vast te zitten achter Stefan Bradl. Pas in de achtste ronde passeerde hij de LCR Honda-rijder voor de vijfde positie, op een moment dat zijn achterstand op het duellerende trio voor hem al ruim drie seconden bedroeg. Rossi snoepte echter gestaag wat van zijn achterstand af, om uiteindelijk na 16 van de 22 ronden in Lusail de aansluiting te vinden.

Met nog vijf ronden te gaan wist Rossi de Tech3 Yamaha van Crutchlow opzij te zetten, waarna Pedrosa er een ronde later ook aan moest geloven. Marquez zag Rossi met drie ronden te gaan voorbijkomen, maar de debutant van Honda gaf zich niet meteen gewonnen. In de voorlaatste ronde sloeg Marquez terug, maar niet veel later counterde de Yamaha-rijder weer om de tweede stek over te nemen. Vervolgens zou Rossi standhouden, om zes seconden na winnaar Lorenzo als nummer twee over de finish te komen. Twee tienden achter hem pakte Marquez de eerste podiumplaats van wat zou uitmonden in een illustere MotoGP-loopbaan.

Uiteindelijk knokt Valentino Rossi zich langs Marc Marquez om als tweede te eindigen in Qatar. Foto: Yamaha MotoGP

Met de knappe inhaalrace rekende Rossi meteen af met de vraagtekens die achter zijn naam stonden. "Het was een moeilijk weekend, vooral de kwalificatie, maar ik wist dat de snelheid goed was. Ik probeerde in het begin terrein goed te maken, maar ik maakte een fout en verloor tijd. Ik moest een geweldige tweede helft van de race rijden en stap voor stap kwam ik dichter bij het podium", zei Rossi na afloop. Dat podium was voorafgaand aan de race ook zijn doel. "Aan het einde was het een geweldig duel, vooral met Marc om de tweede plek. Ik ben zo blij voor mezelf, het team, mijn vrienden, al mijn fans die me in twee moeizame jaren zijn blijven steunen en ook voor Yamaha. Het is niet verkeerd om het seizoen te beginnen met de eerste en tweede plek."

De daaropvolgende races verlopen moeizamer voor Rossi, die pas in zijn zevende start sinds zijn rentree bij Yamaha een zege zou boeken. Dat deed hij tijdens de TT van Assen, waar hij meteen ook zijn enige zege van het seizoen veiligstelde. Met nog vier derde plaatsen in het restant van het seizoen zou Il Dottore uiteindelijk als vierde eindigen in het kampioenschap met 237 punten, 96 punten minder dan wereldkampioen Marquez. In de drie daaropvolgende jaren zou Rossi het nog beter doen met drie keer op rij een tweede plaats in de titelstrijd, waarbij hij vooral in 2015 nog dicht bij de wereldtitel kwam. Pas in de laatste race in Valencia boog hij het hoofd voor Lorenzo, nadat hij een race eerder in Maleisië een spraakmakende aanvaring had met Marquez.

Rossi zou uiteindelijk tot eind 2020 bij het fabrieksteam van Yamaha blijven, om in 2021 nog een jaartje voor Petronas SRT te rijden. De Italiaan bleef een publiekslieveling, maar de vurig gewenste tiende wereldtitel zou er uiteindelijk niet komen.