Rossi vraagt zich af: "Wie zijn laatste sceptici van Bagnaia?"

Een week na zijn eerste podiumplaats in het FIA World Endurance Championship was Valentino Rossi in Jerez de la Frontera van de partij bij de knappe MotoGP-zege van protegé Francesco Bagnaia. De regerend tweevoudig wereldkampioen rekende in een mooi duel af met Marc Márquez en de manier waarop hij dat deed, was voor Rossi voldoende aanleiding om de criticasters van zijn landgenoot aan te pakken. "Ik zou graag willen weten wie deze laatste sceptici zijn", vertelde de zevenvoudig MotoGP-kampioen in gesprek met Sky Sport Italia.

Vooral de knappe dubbele inhaalactie in de openingsronde en het feit dat Bagnaia na de crash van Jorge Martín niet op veilig speelde, konden op goedkeuring van Rossi rekenen. "Hij was heel boos over de zaterdag, want in de sprint zijn er rijders die rijden zonder aan anderen te denken. Hij voelde zich snel in droge omstandigheden, begon overtuigend aan de race en deed alles goed. De dubbele inhaalactie in de openingsronde aan de buitenkant in bocht zes is inbeelding, talent en een klein beetje gekkenwerk. Na de crash van Martín had hij ook aan het kampioenschap kunnen denken, maar in plaats daarvan wilde hij winnen. Als je een race met een 10 kan beoordelen, dan was dat nu het geval."

Genoten van duel Bagnaia en Márquez

De overwinning van Bagnaia in Spanje volgde juist na een reeks moeizamere races. In Portugal gooide hij met een foutje een sprintzege weg, om daarna op zondag te crashen met Márquez. Op Circuit of the Americas volgde daarna slechts een achtste plek in de sprintrace en P5 in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Na Martíns zege in de sprintrace in Jerez - en zijn eigen crash met Brad Binder en Marco Bezzecchi - keek Bagnaia tegen 42 punten achterstand aan, maar met zijn zege in Jerez verkleinde hij dat gat weer tot zeventien punten.

Om de zege veilig te stellen moest de Italiaan van Ducati wel afrekenen met Márquez, die hij volgens Rossi goed duidelijk maakte dat hij de strijd niet zomaar zou staken. "Pecco was heel goed in het gevecht en liet Márquez meteen weten dat hij niet zou opgeven, ook al was Martín gevallen. De eerste keer haalde hij hem in bocht 9 in, maar ging hij wijd en kon Pecco terugkomen in bocht 10. Hij liet goed weten dat hij er was op een manier die Márquez vaak toepast, waarmee hij liet weten dat hij wilde winnen", aldus Rossi. "Dit zijn belangrijke dingen en aan het einde had hij nog wat marge om uit te kunnen lopen, want hij was heel snel in de bochten naar rechts. Het was een enorm genot."