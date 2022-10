Van der Zande ook naar 8 uur van Bahrein met LMP2-team Vector

Het is de tweede keer dit WEC-seizoen dat Renger van der Zande gaat racen voor Vector Sport. Op Fuji nam de Nederlander het stuur over van Nico Müller, die daar vanwege DTM-verplichtingen niet van de partij was. De Duitser trad onlangs in dienst bij Peugeot. Vanwege zijn werkzaamheden aldaar, kiest de leiding van Vector Speed voor continuïteit en neemt Van der Zande ook mee naar het Bahrain International Circuit. In een persbericht meldt de renstal dat de coureur uit Dodewaard vrijwel meteen in het team paste. Ploegmaat Sebastian Bourdais is en was geen onbekende voor Van der Zande. Dat tweetal werkt samen in het IMSA-kampioenschap en gaat ook in 2023 met elkaar verder.

Teambaas Gary Holland kreeg een goede indruk van Van der Zande in Japan. "We zijn ontzettend blij dat Renger ook in de laatste race van het seizoen bij ons is. Hij had in Fuji een positieve impact op ons team", aldus de chef. "Hij is snel, slim en zijn aanpak en houding strookten goed met die van ons. Zijn eerdere ervaringen op het Bahrain International Circuit gaan van waarde zijn tijdens ons debuut daar. We kunnen niet wachten om ernaar toe te gaan en te laten zien wat we kunnen."

Op de Fuji Speedway werd Van der Zande samen met Bourdais en Ryan Cullen negende in het LMP2-klassement. In het algemeen klassement kwam het drietal als dertiende over de streep.